【人權法案】央視：美方打「香港牌」害人害己

美國國會眾議院於10月15日通過《2019香港人權與民主法案》，該法案遭北京強烈反對。中央電視台配發國際鋭評，指出如果有關法案最終通過成法，不僅將損害中美關係，損害香港繁榮穩定，也將嚴重損害美國自身利益。

香港每週末例行的示威集會都可以看到美國國旗及相關標語。（Getty）

10月16日，中國中央電視台發表《美方打「香港牌」害人害己》的國際鋭評，文章直指香港事務純屬中國內政，質問美方有何資格對一個自由度和法治排名均高於自己的別國地區指手畫腳。

文章稱，美國一些政客以人權「法官」和「教師爺」自居，卻對本國警方嚴厲處置示威活動避而不談，對香港警方極度克制執法、依法維護法治橫加指責，這種雙重標準作派，充分暴露出美國一些人顛倒黑白、罔顧事實的強盜嘴臉和霸權本性。

文章回顧了中美建交40年，稱互相尊重主權和領土完整、互不干涉內政是指導中美關係的根本原則。

文章還指，當前中美關係面臨的形勢較以往更加複雜，需要雙方妥善處理分歧和敏感問題，確保中美關係不偏離正軌。

文章說，美國國會眾議院不顧包括750萬香港居民在內的中國人民強烈反對，執意通過相關涉港法案，無疑背離中美建交時的初心，將對兩國關係造成嚴重衝擊。

文章強調，作為美國在亞洲的重要經貿夥伴之一，香港被搞亂，對美國也沒有任何好處，美國如果依據法案，取消給香港的一些「特殊待遇」，無疑會進一步加重美國的貿易失衡問題。另外，香港是吸引美國直接投資的目的地之一，如果香港的繁榮穩定遭到破壞，1,300多家在港運行的美國公司利益必然受損，8.5萬在香港工作生活的美國公民必然也會受到嚴重影響。