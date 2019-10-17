【長毛雪寶】涉南海主權爭議　繼越南落畫後　菲外長籲民眾罷看

由美國夢工廠動畫公司（DreamWorks）與中國東方夢工廠（Pearl Studio）聯合製作的3D奇幻喜劇冒險動畫電影《長毛雪寶》（Abominable），由於片中出現中國主張的南海「九段線」地圖，繼周日（13日）在越南遭停止放映後，菲律賓外交部長洛欽（Teodoro Locsin）今天（17日）亦呼籲民眾罷看該片，並認為上述爭議性畫面應該被刪去。
片中多次出現中國主張的南海「九段線」（網上圖片）
洛欽在Twitter上表示，「他們當然應剪去這段冒犯性畫面，這比起某些人建議的違憲下架這部電影，更能展現我們的不滿。」他又指，電影審查機關應該將這一幕換成「威嚇的一課」，並籲影迷徹底抵制這家製片公司，「對我來說，現在開始全面罷看夢工廠的電影」。
不過，政府的電影審查委員會並未對上述要求置評。菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）的發言人帕內洛（Salvador Panelo）則說，電影審查委員會應決定是否要將該電影下架。
《長毛雪寶》描述一名中國少女發現雪怪住在自家屋頂，並決定帶牠回喜馬拉雅山與家人團聚的故事。線上搜索資料顯示，本片10月2日在菲律賓上映，然而目前許多大型影院已不再播映。
（路透社）
OF COURSE THEY SHOULD CUT OUT THE OFFENDING SCENE WHICH WILL SHOW OUR DISPLEASURE BETTER THAN IF WE UNCONSTITUTIONALLY BAN IT AS SOME SUGGEST. DO CUT OUT CRUDELY. MAYBE INTERJECT MTRCB HEAD IN CUT OUT SCENE WITH A HECTORING LECTURE. THEN CARTOON GOES ON. https://t.co/NWoEydnqJJ— Teddy Locsin Jr. (@teddyboylocsin) 2019年10月16日