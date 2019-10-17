【長毛雪寶】涉南海主權爭議　繼越南落畫後　菲外長籲民眾罷看

由美國夢工廠動畫公司（DreamWorks）與中國東方夢工廠（Pearl Studio）聯合製作的3D奇幻喜劇冒險動畫電影《長毛雪寶》（Abominable），由於片中出現中國主張的南海「九段線」地圖，繼周日（13日）在越南遭停止放映後，菲律賓外交部長洛欽（Teodoro Locsin）今天（17日）亦呼籲民眾罷看該片，並認為上述爭議性畫面應該被刪去。

片中多次出現中國主張的南海「九段線」（網上圖片）

洛欽在Twitter上表示，「他們當然應剪去這段冒犯性畫面，這比起某些人建議的違憲下架這部電影，更能展現我們的不滿。」他又指，電影審查機關應該將這一幕換成「威嚇的一課」，並籲影迷徹底抵制這家製片公司，「對我來說，現在開始全面罷看夢工廠的電影」。

不過，政府的電影審查委員會並未對上述要求置評。菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）的發言人帕內洛（Salvador Panelo）則說，電影審查委員會應決定是否要將該電影下架。

《長毛雪寶》描述一名中國少女發現雪怪住在自家屋頂，並決定帶牠回喜馬拉雅山與家人團聚的故事。線上搜索資料顯示，本片10月2日在菲律賓上映，然而目前許多大型影院已不再播映。

（路透社）