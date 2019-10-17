國務院：不得強制或變相強制外企轉讓技術

10月16日，國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，部署以更優營商環境進一步做好利用外資工作。會議指出，要持續深化「放管服」改革，打造更有吸引力的營商環境，進一步做好利用外資工作；要支持地方加大招商引資力度；在中西部地區優先增設一批綜合保稅區。

國務院常務會議指出，要擴大對外開放領域。清理取消未納入全國和自貿試驗區外商投資准入負面清單的限制措施。全面取消在華外資銀行、證券公司、基金管理公司業務範圍限制，落實好新修改的外資銀行和外資保險公司管理條例。

8月23日，眾多企業的智能網聯汽車停在上海臨港智能網聯汽車綜合測試示範區的靜態展示區內。（新華社）

此外，要優化汽車外資政策，保障內外資汽車製造企業生產的新能源汽車享受同等市場准入待遇。修訂乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分並行管理辦法，允許外資在華投資的整車企業間轉讓積分。

今年6月，國家發展改革委、商務部正式發佈《外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2019年版）》和《自由貿易試驗區外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2019年版）》。對比上一版本的兩份負面清單可以發現，2019年版的負面清單一共有40個條目，較2018年版本的48條縮減了8條，壓減比例為16.7%；而自貿試驗區版本的外商投資負面清單一共有37個條目，較2018年版本的45條同樣縮減了8條，壓縮比例為17.8%。

商務部研究院國際市場研究所副所長白明表示，負面清單不斷縮短，開放領域不斷拓寬，體現出我國開放的底氣和信心。過去，我們是「打掃乾淨屋子再請客」，對一些敏感的、需要審批的領域有所保留。但隨著中國開放的水準越來越高，對外資有了更加完善的法律和體制保障，因此開放的力度和範圍也越來越大。

此外，會議還指出，要平等保護外商投資合法權益。不得強制或變相強制外國投資者和外資企業轉讓技術，依法保護商業秘密，完善電商平台專利侵權判定通知、移除規則。政府採購不得限定供應商所有制形式、投資者國別、產品或服務品牌等。

將增設一批綜合保稅區

本次國務院常務會議指出，支持外資企業自主選擇借用外債模式，鼓勵其資本金依法用於境內股權投資。

會議強調，要支持地方加大招商引資力度。對招商部門、團隊內非公務員崗位實行更加靈活的激勵措施，對出境招商活動、團組申請等予以支持。在中西部地區優先增設一批綜合保稅區。

（每日經濟新聞）