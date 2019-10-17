北京大學前校長丁石孫遺體八寶山火化　習近平李克強到場送別

中國人大原副委員長、中國民盟領導人丁石孫的遺體周四（17日）在北京八寶山革命公墓火化，國家主席習近平以及國務院總理李克強等到場送別，中共前領導人江澤民、胡錦濤等表示哀悼。

丁石孫（坐輪騎者）曾擔任北大校長，頗受讚譽。（圖源：中國民主同盟北京委員會官網）

丁石孫是中國著名的數學家，於10月12日在北京逝世，享年93歲。他曾於1983年至1989年擔任北京大學校長，被國學大師季羨林公開稱讚是繼蔡元培後，北大最出色的校長。

據新華社報道，丁石孫病重期間和逝世後，習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山、江澤民、胡錦濤等中共高層，前往醫院看望或通過各種形式對丁石孫逝世表示沉痛哀悼並向其親屬表示深切慰問。

而在17日上午葬禮當天，習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山等亦現身八寶山送別。

1997年1月1日，時任中共總書記江澤民會見民盟中央新任主席丁石孫（右三）等人。（新華社）

公開資料顯示，丁石孫是江蘇人，生於上海一個商人家庭。17歲入讀大同大學，3年級時參與學生運動被捕，被學校開除。1948年，丁石孫作為插班生入清華大學數學系3年級，1950年畢業後留校任教，並加入民盟，3年後轉往北京大學任教，並加入中共。

《炎黃春秋》2013年第10期刊登丁石孫專訪《我在北大當校長》爆料：「大概在1989年8月份，教育部在北戴河開了個會。每個學校去兩個人：校長和黨委書記。我檢討自己政治上比較簡單，做了一通自我批評。」

在丁石孫擔任北大校長期間有一段逸聞。1988年7月毛澤東的兒媳邵華曾當面向時任北京大學校長的丁石孫要求讓其子毛新宇入學，丁石孫以「北大校風自由，同學好動，我擔心他進來無法保障安全」拒絕。毛新宇最終就讀於人民大學歷史系。

（綜合報道）