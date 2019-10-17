德國不排除任何企業參建5G　華為表示歡迎

據新華社今天（17日）消息，華為16日發表聲明，對德國政府為5G網絡供應商提供公平競爭環境的做法表示歡迎。

華為在聲明中說，一個充分競爭的數字基礎設施市場，將為德國產業數字化升級、數字經濟發展提供強大的驅動力，也將為消費者帶來更先進、便捷的信息服務與體驗。

華為表示，德國面向所有供應商設立更高的、一致的安全標準，事前承諾結合過程審查，而不是排除任何廠家參與5G建設，這種基於事實和標準的做法，對解決全球網絡安全挑戰有着極佳的示範意義。反之，把網絡安全政治化，並不能解決各國面臨的安全挑戰，只會阻礙技術發展與社會進步。

華為稱，會繼續與監管機構、客戶、行業組織合作，一起保障移動網絡的安全水平。

據德國《商報》10月14日報道稱，該報提前拿到了德國電信監管機構——聯邦網絡管理局最新版電信網絡安全草案。草案顯示，德國政府不排除讓華為參與5G網絡建設。

《商報》稱，草案中的這一決定受到了德國總理府的干預。德國政界消息人士表示，德國總理默克爾（Angela Merkel）擔心（在華為問題上）與中國產生摩擦。

報道稱，德國聯邦網絡管理局會在未來幾天公布這一最新草案。在與企業和協會進行商討之後，相關規定將於今年年末或明年年初生效。

此前，美國一直在「封殺」華為的路上，要求其盟友拒絕使用中國的網絡技術。澳洲、新西蘭等國都引入了相關條款，禁止華為參與本國5G網絡建設。

但據報道稱，德國並沒有跟着美國的步調走，沒有放棄使用華為。

2019年3月，默克爾便表示，德聯邦政府已經決定，不會「簡單地將某一企業或是行為主體排除在外」，而是對這些參與5G競標的企業提出要求，並將相關的要求寫入到電信法規之中。

目前，英國正在考慮是否允許華為使用網絡建設工作中的非關鍵基礎設施，而法國則向其運營商全權授權，決定是否使用華為設備。