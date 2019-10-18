中國首艘國產大型郵輪點火開工　總噸位13.55萬噸2023年交付

中國首艘國產大型郵輪10月18日在中國船舶工業集團有限公司旗下的上海外高橋造船有限公司點火開工，全面進入實質性建造階段。這艘大型郵輪總噸位13.55萬噸，最多可容納乘客5,200多人，計劃於2023年下半年交付運營。

據悉，該郵輪總長323.6米，最大船寬達37.2米，船高72.2米，最大吃水8.55米，最大航速22.6海里每小時。船上客艙配備達2,000多間，其中套間34間，陽台房969間，海景房287間，內艙房826間，陽台房比例達47.7%，最大可載乘客5,260人。

內媒體介紹稱，與歐美國家成熟的郵輪產業體系相比，中國郵輪市場起步較晚，但發展迅猛。過去十年，中國郵輪旅遊產業發展迅速，郵輪遊客數量急劇增長。預計到2035年中國郵輪遊客總量將達1,400萬人次，中國或將成為全球最大郵輪旅遊市場之一。

然而，目前全球大型郵輪建造產能略顯不足，歐洲7萬總噸以上郵輪年產能僅為8艘左右，且2025年前交付的郵輪建造船位基本已滿。中國作為全球最具潛力的新興郵輪市場，正面臨大力發展郵輪經濟、郵輪產業以及郵輪裝備的難得歷史機遇。

對此，中船集團將設計建造大型郵輪作為高質量發展的「一號工程」。

2018年11月6日，中船集團與美國嘉年華集團、意大利芬坎蒂尼集團正式簽訂大型郵輪建造合同，標誌着中國首艘具有世界先進水平的大型郵輪開始實質性的設計建造。

根據合同，首艘國產大型郵輪將於2023年9月30日交付。