巴西總統月底將訪華　外交部公布具體細節

中國外交部發言人耿爽今天（18日）在例行記者會上披露了巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）即將訪華的更多細節。

耿爽指出，應中國國家主席習近平邀請，巴西聯邦共和國總統博爾索納羅將於10月24日至26日對中國進行國事訪問。其間，習近平將為博爾索納羅總統舉行歡迎儀式和歡迎宴會。

據耿爽透露，國務院總理李克強和全國人大常委會委員長栗戰書也將分別同巴西總統會見，雙方將就中巴關係和共同關心的問題交換意見。巴西總統還將出席兩國經貿活動。

巴西總統博爾索納羅（左）將於10月24日至26日對中國進行國事訪問。（VCG）

耿爽指出，中巴同為發展中大國和重要新興市場國家，互為全面戰略夥伴。博爾索納羅總統就任以來，高度重視發展對華關係，中方對此表示讚賞。

耿爽還表示，中方願同巴方一道努力，以慶祝建交45周年為契機，繼續密切兩國高層往來，加強發展規劃對接，全面深化各領域互利友好合作，更好造福兩國和兩國人民。

據悉，早在3月19日，剛與美國總統特朗普（Donald Trump）會過面的博爾索納羅在華盛頓宣布，他將在2019年下半年訪問中國。

當時，就有分析認為，博爾索納羅並沒有對美國「一邊倒」，並且其對華正採取更為務實的作風，而原因或是出於經濟層面上的考量。

據了解，博爾索納羅宣布訪華的同時，他還表示中國是巴西的最大貿易夥伴並且承認這對於巴西很重要，因此這凸顯其在外交領域內的務實作風，與此前他在競選巴西總統期間，曾將中國在巴西的投資活動描述成「中國在買下整個巴西」的言論形成了鮮明對比。