美指責中俄送委內瑞拉進人權理事會是鬧劇　中方：說法毫無道理

在委內瑞拉擊敗哥斯達黎加獲得聯合國人權理事會成員國席位後，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）稱，中國和俄羅斯投票將委內瑞拉送進了人權理事會，並稱這是一場鬧劇。

針對蓬佩奧這一言論，中國外交部發言人耿爽在今天（18日）的例行記者會上表示，美方的說法毫無道理。

耿爽指出，委內瑞拉當選聯合國人權理事會成員，是聯合國的會員國按照聯合國大會的議事規則一國一票選舉的結果，反映了國際社會的主流意願，合理合法，順理成章。

耿爽還奉勸美方不要再扮演人權「教師爺」，不要再把人權問題政治化，不要再打着人權的幌子干涉他國內政，這樣做只會進一步損害美國的形象和聲譽，也必將會遭到國際社會的反對。

委內瑞拉的經濟崩潰及人道災難嚴重，總統馬杜羅難辭其咎。美國、拉丁美洲國家及人權組織對委內瑞拉當選予以批評。（美聯社）

據悉，聯合國人權理事會目前有47個成員國，負責推動和保護全球各地的人權。理事會10月17日投票選出14個新成員國。巴西和委內瑞拉分別以153票及105票獲得「拉丁美洲和加勒比國家」的兩個席位。 新成員國將於2020年1月1日上任，為期3年。

不過，對於委內瑞拉的入選聯合國人權理事會新成員國，美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）表示，選舉令聯合國尷尬，是委內瑞拉人民的悲劇。

「人權觀察」全球倡議部副主任博洛皮翁（Philippe Bolopion）表示，委內瑞拉的當選摑了該國無數受害者一巴掌。