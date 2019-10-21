魏鳳和香山論壇發言：祖國統一是人間正道　搞分裂只能是死路一條

第9屆北京香山論壇今天（21日）上午開幕，中央軍委委員、國防部長魏鳳和在開幕式作主旨發言時，表示堅決捍衛國家主權、安全、發展利益，「祖國統一是人間正道， 搞分裂只能是死路一條。」 魏鳳和同時不點名批評，有的「域外國家」推行排他性安全戰略，試圖在亞太地區部署中程導彈，強化針對其他國家的軍事同盟，只會給地區安全增加不確定因素。

魏鳳和說，祖國統一是人間正道， 搞分裂只能是死路一條。（資料圖片）

魏鳳和表示，中國是世界上唯一尚未實現完全統一的大國，解決台灣問題、實現祖國的完全統一，是大勢所趨、大義所在、 民心所向，是任何人、任何勢力都阻擋不了的。中國致力於推動兩岸關係的和平發展，推進中國和平統一進程，但決不會任由「台獨」分子鋌而走險，決不會坐視外部勢力插手干涉。

他說，南海諸島、釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，老祖宗留下來的土地一寸也不能丟。中國軍隊完全有信心有能力維護國家主權、安全、發展利益，為實現中華民族偉大復興提供戰略支撐。

魏鳳和又指，在中國對外軍事關係中，中俄軍事關係互信程度最高、戰略協作最好，務實合作最深，保持着良好勢頭，成為安全合作的典範，是維護世界和平的重要基石。中美軍事關係總體穩定，但面臨不少困難和挑戰，兩軍要在戰略溝通，增強互信、管控風向上加強合作，為推進以協調、合作穩定為基調的中美關係作出努力。

他續指，在經濟全球化大潮下，任何國家都不可能退回自我封閉的孤島。對國際準則合則用、不合則棄，是對國際秩序的嚴重衝擊。大家對中美貿易摩擦很關注，貿易戰對兩國都不利，只有輸家沒有贏家。前不久的第13輪中美貿易高級別磋商，在一些領域取得實質性進展，中方願意在平等和互相尊重的基礎上，通過對話協商妥善解決彼此關切，防止摩擦升級擴散，這對兩國和世界都有好處。

他強調，亞太地區安全合作也應該是開放包容的，有的域外國家推行排他性安全戰略、試圖在亞太地區部署中程導彈，強化針對其他國家的軍事同盟，只會給地區安全增加不確定因素，中方對此表示堅決反對。

魏鳳和指插手地區事務是真正亂源。圖為香港示威現場有人舉起美國國旗。（資料圖片）

插手地區事務是真正亂源

魏鳳和又指，插手地區事務，干涉他國內政，煽動「顏色革命」，甚至顛覆別國合法政權，是造成地區戰亂動盪的真正亂源。肆意干涉不得人心，相互尊重才能和睦相處。國家不分大小、強弱、貧富，都是國際社會平等成員，都有自主選擇發展道路的權利。

他強調，中方倡導世界各國相互尊重、平等相待，不要以大欺小、以強凌弱，不要凌駕於人，中方與各國的交往不附加任何政治條件，不要求其他國家選邊站隊，不干涉其他國家內政，不把自己的意志強加於人。

魏鳳和還提到，「大棒政策」「長臂管轄」解決不了任何問題，制裁施壓也很難達到目的，中國人不吃這一套，也不怕這套。

他說，國與國交往有分歧不可怕，關鍵要加強戰略溝通，妥善管控風險。中國人民在困難面前從來都是越壓越強、愈挫愈勇，世界各國人民也不會在強權面前退縮。從近幾場局部戰爭看，靠武力沒能解決問題，反而導致矛盾加劇、局勢動盪。只有堅持對話而不對抗，平等協商解決問題，才能避免猜忌和衝突，在正確道路上相向而行。

（環球時報）