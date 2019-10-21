【華為風波】任正非接受日媒採訪：美國打壓中國如同當年壓制日本

華為創始人兼CEO任正非16日在深圳接受了日本共同社的採訪，談及美國打壓中國如同當年壓制日本。

任正非表示，自己對日本從來都有很大期望，女兒第二外語選的就是日語，自己也經常去日本旅遊，日本拉麪很好吃。

任正非提到，當年日本高速發展，「差點能買下全世界」，引來美國的壓制。如今現在美國對待中國，如同當年對待日本一樣，「也想壓一壓」。但美國沒有想到，只有中國發展了，才會有更多的錢去買美國的飛機、美國的汽車、美國的糧食等各種產品，如果中國經濟真垮了，也會把美國經濟拖下來的。

日本國內各運營商避免在第五代（5G）通信網中採用華為設備。（資料圖片）

談及「日本政府決定排除華為5G」，任正非表示理解，「客戶以什麼方式、選擇什麼樣的商品是他們的權利，我們也是賣商品的。」

任正非指出，「華為在5G上的成功也離不開日本公司的貢獻，我們還是會繼續大量採購日本器件。」

任正非也認為，中美之間不會進入「新冷戰」。因為隨着美國不斷封閉自己的過程，中國一步步加大開放，美國封閉一步，中國就更大開放一步。兩個國家都想把自己封閉起來才會出現冷戰，開放狀態不會出現冷戰。

一段時間以來，美國以「安全風險」為由打壓華為。與此同時，任正非頻繁露面接受媒體採訪。

此前有媒體稱，美國總統特朗普（Donald Trump）之前暗示過，如果中國政府願意在貿易協議上跟美國達成某種程度上的共識，他不會對華為下狠手。

對此，任正非回應稱，要中國國家為華為做出讓步，他是不會去推動的，這是國家與國家之間的問題。華為畢竟有錢，還能扛得起打擊，中國很多老百姓是貧窮的，讓貧窮的老百姓讓一些利益給美國，來救一個有錢的華為，他良心上過不去。

任正非說，他能堅持多捱打幾年，包括女兒、華為首席財務官孟晚舟多受一些罪，也不能把中國的利益讓給美國。因此，他完全沒有考慮，也不會去求中國政府給美國好處，放華為一馬。不放一馬，華為就是發展慢一點，孟晚舟多待一點時間，多受一點苦難，但是對中國人民、對國家有好處。如果國家拿很多利益去換取華為生存，他總覺得對不起自己的國家。

華為副董事孟晚舟被捕案，10月1日展開第五日引渡聆訊。（資料圖片）

儘管華為長期遭美政府打壓，但任正非卻對美國卻持開放態度。

任正非曾於9月初表示，華為願意向西方國家出售5G技術，以製造一個能在該領域與華為競爭的對手。

在9月26日的一場對話會上，任正非表示，華為不是授權給所有的西方公司，只是授權給一家西方公司，「讓一家公司來獲得我們的許可，這樣它才有規模化的市場給它支撐。」

「我們覺得這一家公司應該是美國公司，因為歐洲有自己的5G，韓國和日本也有自己的東西，它應該在改進和發展過程中去調整。美國現在缺了這個東西，我們應該獨家許可給美國公司獲得這個東西，而且它可以在全世界跟我們競爭。」任正非補充道。