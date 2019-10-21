白宮顧問納瓦羅反華著作遭揭虛構專家　遭出版社加註警示語

日前，美國白宮貿易與經濟事務顧問、對華鷹派納瓦羅（Peter Navarro）被指在著作《致命中國》中虛構專家，「使用虛假的關鍵信源」。 對此，該書出版社在書上加註「虛構」（Fiction）、「警告：內含虛擬人物！」等警示語。

納瓦羅（右）在多部著作中利用「納．瓦拉」表達反華觀點。（VCG）

出版《致命中國》一書的培生集團（Pearson plc）負責人表示，該書中援引納瓦羅杜撰的人物，「我們正在修改我們現有庫存和未來的所有再印版，以提醒讀者該書含有一位虛構人物」，強調培生有嚴格的編輯審查標準，適用於所有出版業務和作者，「我們非常嚴肅地對待任何違反這些標準的行為，一旦發現就會迅速採取行動。」

美國有線電視新聞網（CNN）上周四（17日）報道，一位澳洲國立大學學者研究發現，在納瓦羅著作中出現的一名中國專家「納·瓦拉（Ron Vara）」在現實裏並不存在。

在《致命中國》一書中，納瓦羅大致概括了美國在15個月前對中國發動貿易戰的背後邏輯，包括指控中國「故意操縱匯率、製造貿易逆差」等，而納．瓦拉則作為「專家」為書中觀點背書。該學者認為，納．瓦拉實際上就是納瓦羅，而這個名字亦酷似納瓦羅姓氏的諧音。

她還表示，「這些書都很暢銷，它們當然需要保證事實正確。在一定程度上，納瓦羅把自己作為一個中國問題專家的名譽壓在這些書上，所以在這些書裏引用一個虛構人物的話真的很奇怪。」

《致命中國》及中譯本封面。（網上圖片）

辯稱「異想天開的筆名」

但納瓦羅告訴傳媒，在他眼中，納．瓦拉是一個「異想天開的配置和筆名」而已，多年來他一直用此來表達自己的觀點，並認為不屬於「事實的來源」。

另據中國官媒《環球時報》報道，納瓦羅向來與美國政府其他官員立場不合，作為美中貿易戰中嗓門最高的支持者，納瓦羅正遭受與日俱增的壓力。報道指出，在被爆出虛構人物前，納瓦羅在其書中表現的反華主題就曾遭到批評。儘管充當最受特朗普信任的中國問題顧問之一，納瓦羅不僅不會說普通話且幾乎沒在中國待過。

在美國《外交政策》2017年的一篇報道中，許多中國問題專家都表示納瓦羅未曾與該領域的專家互動過，其中一人還表示納瓦羅的著述充斥「虛誇、不準確」和「對中國的漫畫式描述」。

（綜合報道）