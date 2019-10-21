魏鳳和強硬批美打擊政策：中國不怕戰鬥　絕不屈服

10月21日中國國防部長魏鳳和在香山論壇講話時，不點名批美國對他國動不動揮舞大棒、搞極限施壓的政策，稱中國絕不會屈服，中國不害怕戰鬥。

不點名批美大棒政策

香港《南華早報》10月21日報道稱，中國國防部長魏鳳和對美國在其他國家「煽動顏色革命」、利用「長臂戰術」影響中國內政進行了含蓄的抨擊。

魏鳳和在北京舉行的香山論壇開幕式上表示，各國應該通過對話與相互尊重處理彼此之間的分歧，強調稱中國絕不會屈服於外部施壓。

報道評論稱，雖然魏鳳和並未明確指出批評的對象，但中國在一系列地緣政治問題上與美國存在分歧，包括伊朗、敘利亞與委內瑞拉等。

此外，中國還譴責美國對香港示威的支持，北京認為這是「香港版的顏色革命」。

美國眾議院10月15日一致通過了四項對中國採取強硬立場的決議，三項與香港問題有關。與香港有關的法案包括《2019年香港人權與民主法案》、《保護香港法案》。

魏鳳和不點名譴責某些大國「揮舞大棒」，比如實施制裁，對其他國家進行「極限施壓」，以迫使他國滿足他們的要求。

魏鳳和強調稱，中國不接受這種恐嚇，「我們不害怕（戰鬥）。」

明確指出中國最大的國家利益

英國路透社21日的報道稱，魏鳳和在講話中表示，解決「台灣問題」是中國的「最大國家利益」，任何力量都阻擋不了中國的「統一」。

路透社評論稱，在台灣總統大選即將於2020年1月舉行之際，兩岸關係緊張形勢日益加劇。台灣是中國大陸最敏感的領土問題。

魏鳳和指出：「中國是世界上唯一一個尚未完全統一的大國。」

評論稱，中國大陸視台灣為神聖領土，如有必要將不惜動用武力，將台灣置於北京的統治之下。但台灣獨立支持者認為，北京從未統治過台灣，因此不能「統一」。此外，中國也對美國對台灣的支持感到憤怒。

為何調門突然降低

《南華早報》評論稱，與2018年香山論壇上的講話相比，魏鳳和今年的論調似乎不是那麼強硬。2018年，魏鳳和譴責美國破壞對華關係的行為，並抨擊華盛頓試圖組織反華聯盟。

中國國際戰略研究基金會對外政策研究中心主任張沱生認為，魏鳳和今年的講話之所以調子有所降低，是因為北京決定，雖然北京需要解決與華盛頓之間的分歧，但更重要的是確定兩國的共同目標。

張沱生說，北京這個立場是一年前，中國國家主席習近平訪問阿根廷時確定的，習近平在阿根廷二十國集團（G20）峰會上，與美國總統特朗普（Donald Trump）實現了會晤。