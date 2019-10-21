曾深陷輿論風暴　中國體總局長苟仲文當選國際武聯主席

第15屆世界武術錦標賽開幕式10月19日在上海東方體育中心舉行，中國體育總局局長苟仲文當選為新一任國際武術聯合會（簡稱國際武聯）主席。

據新華社報道，苟仲文在致辭時說，近年來，在國際武聯的領導下，在各會員協會的共同努力下，武術運動國際推廣普及工作取得了顯著的成就，國際武聯會員覆蓋五大洲的154個國家和地區，構建起世界及洲際性競賽體系，實現了規範化的發展，武術比賽的競技性和觀賞性不斷提高。作為武術運動的發源地，中國政府歷來重視國際武術推廣工作。

他表示，中國國務院還頒佈了《體育強國建設綱要》，印發了《武術產業發展規劃》，明確支持武術國際化，支持推動武術運動早日進入奧運會，充分體現了中國政府支持國際武術推廣的決心。相信通過大家的共同努力，武術運動一定能夠在促進世界各國人民身心健康、推動國際奧林匹克運動發展方面發揮更大的作用。

苟仲文調任中國體育總局局長，其致力推行的改革措施也受到諸多質疑。（視覺中國）

1957年生人的苟仲文為技術專業出身，在調任北京市副市長之前，長期在中國國家機械電子工業部、信息產業部等專業部門工作。2008年初，苟仲文由信息產業部副部長調北京市政府擔任副市長，而後屢任市委常委、市委教工委書記、市委副書記等職。

也就是在執掌北京市教育系統之後，對於苟仲文的不滿聲音開始出現，屢有言論指其「外行領導內行」。如在北京推行的中招新政，既有不少家長不滿，稱違反公平正義原則，「毀了這一屆孩子」。

2016年10月，苟仲文調任中國體育總局局長，其致力推行的改革措施也受到諸多質疑。2017年，苟仲文因為體育總局網站的一篇文章遭受輿論熱議。

據悉，在中國體育總局官網上曾有一篇《U23戰勝阿曼隊中國足球收穫「改革紅利」》的評論文章，但在U23亞洲盃小組賽最後一輪比賽中，中國隊失利後，這篇文章被悄悄刪去。

苟仲文「空降」體育總局時，就備受非議。在這之後，中國乒乓球、足球、籃球等都相繼迎來改革，惹得很多人不滿。尤其他與體育總局唯一中央候補委員蔡振華的「矛盾」，更是與苟仲文口中「公道正派、心胸坦蕩」不相符。

前任國際武聯主席于再清，生於1951年4月，1999年出任中國體育總局副局長，後又同時擔任中國國家奧委會副主席、中國籃協第八屆委員會主席等職，2008年任國際奧委會副主席。2011年卸任國家體育總局副局長職務。

資料顯示，國際武聯成立於 1990 年10月3日，是國際上管理武術運動的唯一全球組織，其宗旨是在全世界範圍內以各種形式推廣和發展武術運動。首屆世界武術錦標賽於1991年在中國北京舉辦，此後每兩年一屆，迄今已舉辦十四屆。世界武術錦標賽是國際武聯最頂級的官方賽事，在世界武術錦標賽期間，國際武聯還會召開代表大會及各小組委員會會議等。