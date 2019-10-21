百餘警察突查「51信用卡」杭州總部　在港上市公司為何人去樓空

內地線上信用卡管理平台「51信用卡」（全稱杭州恩牛網絡技術有限公司）位於杭州西湖區的辦公地點，於21日（周一）遭遇警方突擊清查，具體原因不明。

綜合內媒報道，51信用卡樓下大約有15輛警車，上門的警察約有百餘人。

據51信用卡官網介紹，其是內地最大的在線信用卡管理平台。在香港聯交所主板上市，51信用卡（2051）今天午後股價明顯下挫，低見1.58元，跌幅達41.7%之餘，更為上市後新低。至下午1時50分停牌，報1.77元，跌34.7%，成交額8,870萬元，成交量為4,680萬股。

根據51信用卡披露的2019中期業績報告顯示，2019年上半年錄得穩步增長，收益總額由2018年同期的約12億7千萬元（人民幣，下同）增長9.8%至2019年上半年的約14億元，上半年淨利潤達3.09億元。來自非信貸撮合業務的收益佔收益總額的比重從2018年同期的26.8%顯著上升至2019年上半年的42.6%。同時，信貸撮合業務的資金來源中來自金融機構的佔比也獲得大幅提升。

截至2018年底，「51信用卡管家」APP已擁有7590萬用戶，為他們管理1.23億張信用卡。而據其近日更新的中報顯示，管理信用卡已達1.387億張，用戶達8340萬。

大量警察突擊清查上市公司51信用卡位於杭州西溪谷的辦公地點。（每日經濟新聞）

內媒「每日經濟新聞」引述一位當地互金企業高管稱，調查或與近期對爬蟲業務的整治行動有關，這一消息目前尚未得到進一步證實。

另據內地公益性消費投訴媒體網站「聚投訴」顯示，日前有多名用戶集體反映，他們參與投資、兼職等的多個平台實際上是境外違法網絡博彩平台，且根據大家提供的證明，為這些平台提供支付通道的支付機構正是酷寶支付。

一直以來，博彩組織利用第三方支付平台進行涉賭資金清算、洗錢都是央行、公安部門集中整治和監管的重點。如此重壓之下，酷寶支付仍成網絡博彩平台背後「助手」。目前，酷寶支付被集體投訴一事還在繼續發酵。

多名用戶集體反映，他們參與投資、兼職等的多個平台實際上是境外違法網絡博彩平台，且根據大家提供的證明，為這些平台提供支付通道的支付機構正是酷寶支付。(資料圖片)

據公開資料顯示，酷寶支付運營主體為北京雅酷時空信息交換技術有限公司（簡稱雅酷時空），註冊資本1億元，是中國人民銀行（央行）批准的第三方支付企業，涵括移動電話支付、互聯網支付、預付卡發行與受理（北京市、廣東省、江蘇省、浙江省）。早在2017年51信用卡已完成對持牌機構「雅酷時空」的全資收購，據知情人士透露，交易價格在11億元左右。

此外，該公司位於上海浦東新區陸家嘴世紀金融廣場2號樓的上海公司也已「人去樓空」，現場還標註有51信用卡標誌。《科創板日報》報道稱，該物業承租方為上海靜嘉網絡科技有限公司，後者法定代表人為51信用卡法定代表人、CEO孫海濤，主營為銀行信用卡營銷員提供辦卡需求業務，自2017年11月開始承租，租期為36個月。