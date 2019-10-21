美國務院助卿指責中國社會制度　外交部：暴露對華意識形態偏見

中國外交部發言人華春瑩今天（21日）主持例行記者會。有記者提問，美國國務院亞太助卿史迪威（David Stilwell）在威爾遜中心就美國對華政策發表演講時表示，中美關係處於戰略競爭階段，美須改變同中國打交道方式，審視意識形態日益淡化等因素。史達偉並對中國社會制度進行指責。

對此，華春瑩表示，史迪威的演講充分暴露了美方一些人嚴重的對華意識形態偏見和根深蒂固的霸權思維和雙重標準。

美國國務院亞太助卿史迪威對中國社會制度進行指責。（資料圖片）

華春瑩指出，他在演講中無端指責中國的社會制度，對中國謀求民族復興耿耿於懷。中國的制度好不好，中國人民最清楚，實踐也已經作出了回答。多個外國機構民調顯示，中國民眾對本國社會制度和發展道路的支持度在所有受訪國當中始終排名第一。既然是成功正確的道路，為什麼要改變？既然人民群眾支持，為什麼要放棄？

華春瑩稱，中美兩國曆史文化、社會制度、發展道路、現實國情不同，雙方誰也改變不了誰。美方試圖按照自己的意願改造別人的想法從一開始就是錯誤的，更是不可能實現的。中國不會受別人擺佈，將沿着自己選擇的道路和確定的方向堅定不移走下去。中方從來無意改變美國，美方也不應總是謀求改變中方，而是應學會以包容、平等的心態尊重包括中國在內的其他國家的正當發展權利。如果總是幻想改變甚至改造別國，肯定只會落得滿地玻璃心。

華春瑩強調，中美之間的競爭和分歧從來都存在，重要的是不讓偏見和戒懼控制思維，更不能讓衝突和對抗主導關係，而應堅持求同存異，平等協商，管控分歧。

美國參議院今年6月13日通過史迪威出任國務院亞太助理國務卿，史迪威為退役空軍準將，會説中文與韓文，出任助理國務卿前，曾派駐美國駐北京使館，亦曾在後來更名為印太司令部的太平洋司令部任職。

他亦曾任國防部聯合參謀部亞洲政治與軍事事務副主任，對中國與亞洲事務非常熟悉，被認為是對華立場強硬的鷹派。

中美之間的競爭愈演愈烈。（VCG）

對於當下中美之間的競爭，美國教授通過一場演講發表看法。

美國國際政治理論家、芝加哥大學「温得爾·哈里森傑出貢獻」政治學教授米爾斯海默（John Mearsheimer）10月16日在北京外國語大學發表了一場題為「特朗普（Donald Trump）時代，美國在全球扮演的角色」的演講。

他提到，國際秩序仍由大國力量主導的，正在崛起的力量必然會挑戰主宰世界的力量，主宰世界的力量必然會阻止這種挑戰。中國和美國互相競爭，正是源於各自力量的不斷壯大。由此可見，中美競爭不具有特殊性，只要是新興力量崛起，就會被美國視為「威脅」。

此外，美國全國公共廣播電台（NPR）10月20日在一篇報道中提到，4月，美國總統特朗普給美國前總統卡特（Jimmy Carter）打了一個電話，特朗普在電話中說，「中國正在超越美國」，這令他感到不安。

對此，中共黨報《人民日報》旗下海外網直指，從這番通話可以看出，面對中國的崛起，美國是焦慮的。