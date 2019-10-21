王岐山赴日出席天皇即位儀式　外交部：保持中日高層交往勢頭

國家副主席王岐山10月22日將出席日本德仁天皇的即位儀式，針對相關細節，中國外交部予以了回應。

外交部發言人華春瑩今天（21日）表示，「王岐山副主席作為習近平主席的特使，已經啟程赴日本出席德仁天皇的即位慶典。中日互為一衣帶水的重要的近鄰，2019年6月份習近平主席赴日本出席了二十國集團領導人大阪峰會，期間同安倍首相舉行了會晤，就構建契合新時代要求的中日關係，達成重要的共識。中方願同日方共同努力，通過王岐山副主席的這次訪問，繼續保持兩國高層交往的勢頭，推進中日兩國在各領域的務實交流合作，推動中日關係沿着正確的軌道，持續地向前發展。」

中日關係也在中美貿易戰的籠罩下急劇升温。（VCG）

日本首相安倍晉三10月9日在參院全體會議上說，政府決心擴大與中國所有層面的交流，把日中關係推上新階段，開創日中新時代。

日本外相茂木敏充9月26日與中國國務委員兼外交部長王毅舉行會談時，雙方確認為中國國家主席習近平預定於2020年春季訪問日本展開合作。

中國國慶70周年期間，安倍不僅送上視頻寄語，關於預計2020年春天習近平作為國賓訪日，安倍強調稱：「對於展現日中兩國嶄新的未來姿態，這是絕無僅有的重要機會。希望使之成為符合日中新時代的有意義的訪日。」

安倍同時指出：「兩國合作致力於地區及全球課題、為國際社會作貢獻將有利於構築兩國嶄新的未來。」

對於王岐山訪問日本是否將會見日本首相安倍晉三，有沒有其他的活動計劃。中國外交部發言人耿爽早前表示，王岐山此次訪問，主要是作為習近平主席的特使，出席德仁天皇的即位慶典，王岐山對日本進行友好訪問期間將會與日本的領導人，與各界人士會面。

據悉，除東京以外，王岐山還將赴北海道訪問。