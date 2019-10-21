日本公民在華被拘影響兩國關係？　外交部：解讀誇張　只是個案

日本共同社10月18日引述消息人士報道，中國政府9月在北京拘捕了一名40多歲的北海道大學教授，懷疑與被指從事間諜活動有關。 今天（21日）中國外交部例行記者會。有記者提問稱，日本公民疑涉間諜罪被中方扣留，對此日本有聲音說，這一案件會給當前中日關係改善的勢頭潑冷水。 發言人華春瑩回應指出，這樣的解讀或猜測實在是太誇張、沒有必要，因為這個案子只是個案。

有日本公民疑涉間諜罪被中方扣留，對此日本有聲音說，這一案件會給當前中日關係改善的勢頭潑冷水。（美聯社）

華春瑩表示，中國是法治國家，有關部門絕對不會無緣無故去扣押外國公民。有觀點認為這一案件會為中日關係改善勢頭造成影響，這樣的解讀或猜測實在是太誇張、沒有必要，因為這個案子只是個案。希望日方能夠提醒本國公民尊重中國法律法規，不要在中國從事違法犯罪活動。

據悉，日本駐中國大使館證實，一名40多歲男性9月因涉嫌違反當地法律而遭中方拘捕。日本內閣官房長官菅義偉10月21日在新聞發佈會上表示：「我們會提供最大的支持，領事人員已與其見過面，正在幫他聯繫家屬。」

日本官方並未詳述這名日本男子遭拘留的原因，不過，日經中文網消息稱，該男子有可能被控違反《反間諜法》等罪名，並稱屬於準公務員的日本國立大學教員在中國被扣留還是第一次。

日本網民根據媒體和外務省的資料分析，懷疑被捕男子是現年42歲的北海道大學法學部教授岩谷將。（Asia Pacific Forum網站）

日本網民根據媒體和外務省的資料分析，認為被捕人士應該是北海道法學部教授岩谷將。據大學網站顯示，岩谷將2007年4月起於防衛省防衛研究所工作，從事戰史研究，2016年2月曾短暫任職外務省職位。他其後到北海道大學任教至今，專門研究中國政治。

中國在2014年制定《反間諜法》，翌年實行《國家安全法》，2015年以來，已有至少13名日本人遭中方拘留，其中9人遭起訴，8人被判有罪，刑期從5年到12年不等。