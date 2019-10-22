【中美貿易戰】美將對華3000億美元徵稅清單產品啟動排除程序

中美新一輪經貿高級别磋商在諸多領域取得實質性進展之際，美國再次釋放積極信號。

據中國商務部今天（22日）消息，美商務部日前發佈公告，稱將自10月31日起對中國3000億美元加徵關税清單產品啟動排除程序。

據悉，美國貿易代表辦公室（USTR）發佈最新公告，指出將於2019年10月31日開始接受對中國3000億美元徵税清單（2019年9月1日起加徵15%關税的A部分清單）產品啟動排除程序。

公告稱，美國利害關係方可向USTR提出排除申請，需要提供的信息包括有關產品的可替代性、是否被徵收過反傾銷反補貼税、是否具有重要戰略意義或與中國製造2025等產業政策相關等。

如果排除申請得到批准，自2019年9月1日起已經加徵的關税可以追溯返還。

中美貿易戰持續下的世界經濟走向備受矚目。（VCG）

除此之外，公告還表明，USTR還將發佈針對額外的25%關税（即2000億元關税）的中國進口額外排除產品清單，大約包括150個排除請求。

早在8月13日，USTR公布了對約3000億美元中國輸美產品加徵10%關税的最終清單，其中一份徵税清單於9月1日生效、另一份徵税清單於12月15日生效。

而針對中美貿易戰走向，商務部發言人高峰此前也給出了中國的態度，「中方對中美經貿磋商的立場、原則和目標從來沒有發生變化，雙方磋商的最終目標是停止貿易戰，取消全部加征關稅。」