庫克主持清華經管學院顧問會議　國務院前總理朱鎔基發函問候

清華大學經濟管理學院顧問委員會日前在清華大學舉行年度會議，由新任主席、蘋果公司CEO庫克（Tim Cook）主持。 值得一提是，未有在國慶70周年露面的國務院前總理朱鎔基，當天亦以經管學院首任院長、顧問委員會名譽主席的身份發來信函，向一眾委員表示問候，並對大家的支持表示感謝。

朱鎔基發信函。（清華經管學院官網）

據清華經管學院官網的公告，朱鎔基在信函中提到，清華經管學院顧問委員會是中國與世界交流的重要橋梁，希望這一橋梁能夠為中國與世界的交流多做工作，為推動全球發展和中國發展作出更大的貢獻。Tim Cook則稱朱鎔基的信函令一眾顧問委員深受感動，全體成員都非常尊重朱鎔基，朱鎔基在顧問委員會成立過程中，所展現的領導能力和遠見卓識，令大家非常敬佩。

據了解，當天的會議是由作為新任主席的Tim Cook主持，是故朱鎔基在信函中亦有提到，希望在Tim Cook的主持下，經管學院顧問委員會愈辦愈好。

清華大學經濟管理學院顧問委員會於2000年10月成立，由知名企業家、商學院院長、知名學者包括諾貝爾經濟學獎獲得者，以及中國政府及財經部門領導人組成，首任院長朱鎔基是顧問委員會名譽主席。

（綜合報道）