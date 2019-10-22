朱克伯格宣稱中俄干涉美國大選　華春瑩質問：證據拿來

2020年美國總統選舉將於2020年11月3日舉行，Facebook創辦人兼行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg ）卻稱中俄等國企圖干涉美國大選。

中國外交部發言人華春瑩今天（22日）回應指出，說到「中國干涉美國大選」這個問題，可能不是第一次涉及到了，「我覺得這個說法非常荒謬和可笑」。

華春瑩表示，中國從來奉行不干涉別國內政原則，中國對干涉其他國家的內政、大選，包括美國的大選從來沒有任何興趣。

華春瑩並質問，如果有人說中國干預美國的大選，那麼證據拿來。

朱克伯格10月17日在華盛頓喬治城大學發表公開演說，指中國的網絡審查是導致公司未能進入中國市場的原因。（美聯社）

據悉，朱克伯格是在接受NBC News電視台採訪時做出上述言論，稱Facebook發現了俄羅斯、中國和伊朗干涉美國2020年大選的企圖。

就在朱克伯格做出上述言論後，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）21日稍晚時候曾在fb上回應說，「這就是社交媒體上的假新聞。」接着，她調侃說，「（朱克伯格這麼做）成本又低，（傳播）效果又好。」

值得一提的是，朱克伯格稍早前在華盛頓喬治城大學發表公開演說中，批評中國對網絡的審查違背言論自由的價值觀，與他之前對中國的示好表現形成很大反差。

據瞭解，因為2016年的「數據門」事件，Facebook在美國名聲一落千丈。此次恰逢2020大選之前的關鍵時期，朱克伯克以上言論被指意欲迎合美國國內的「政治正確」，想借此扭轉Facebook的處境。