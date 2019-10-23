國務院報告指外貿環境發生重大變化　倡加大逆周期調節力度

中美貿易摩擦背景下，中國面臨着較為複雜的貿易形勢。10月23日，《國務院關於加快外貿轉型升級推進貿易高質量發展工作情況的報告》被提請十三屆全國人大常委會審議。報告說，當今世界面臨百年未有之大變局，對外貿易發展面臨的外部環境發生了重大變化。報告亦指出，中國目前低要素成本的傳統競爭優勢不斷削弱，產業創新能力相對薄弱；參與國際規則制定能力有待提升；營商環境需進一步改善。

報告說，據海關統計，2018年跨境電商零售進出口202.8億美元，同比增長52.3%。

中國商務部部長鐘山在報告中同時指出了外貿工作存在的困難和問題。

受國務院委託，鐘山就加快外貿轉型升級推進貿易高質量發展工作情況進行報告。（新華社）

首先，鐘山表示世界貿易增長不確定性增大。2008年國際金融危機後，經濟全球化進入調整期，跨境貿易和投資明顯減弱。受全球經濟增長減緩、國際金融市場波動和發達國家貨幣政策調整等因素影響，全球需求持續減弱，地緣政治複雜多變，不穩定不確定因素明顯增多。

其次，國際經貿規則面臨重構。保護主義和單邊主義蔓延，以世貿組織為代表的多邊貿易體制受到挑戰。從內部發展環境看，中國低要素成本的傳統競爭優勢不斷削弱，綜合要素成本快速上升，產業創新能力相對薄弱，參與國際規則制定能力有待提升，營商環境需進一步改善。

鐘山指出，中國新的競爭優勢尚未形成，相當部分出口產品技術含量較低，中國處於價值鏈中低端的狀況尚未根本改變，產業大而不強。服務業發展相對滯後，尤其在旅遊、知識產權等領域競爭力不足，服務貿易逆差雖呈下降趨勢，但仍較大。

2019年4月12日，廈門東渡港。（中新社）

第三，他指，中國參與國際規則制定的能力有待提升。總體上，國際經貿規則制定的主導權仍掌握在美歐發達國家手中。中國在謀劃運籌經貿規則體系等方面的能力有待進一步加強。

此外，他還指出，營商環境有待進一步改善。多年來，國家不斷改革完善出口退税、出口信貸、通關便利化等政策措施，營商環境顯著改善，中小企業融資問題得到改善但綜合金融服務水平仍需繼續提升，貿易投資便利化水平有待進一步提高。

報告還指出，今年前八月高新技術產品和機電產品累計進口增速的下降幅度明顯高於整體進口的增速降幅，而在國家分類上，對美貿易出現更大程度下滑，兩者結合在一定程度上反映出中美貿易緊張狀況對中國外貿的深層次衝擊，這不利於中國對外貿易產品結構的進一步優化，也會對國內製造業結構升級產生不利影響。

面對宏觀經濟下行壓力、內部結構分化和外部風險增加，報告建議，加大逆周期宏觀經濟政策的調節力度，通過貨幣政策降息來應對國際範圍內已經出現的寬鬆貨幣政策競爭。在更為寬鬆的利率環境下，通過財政政策和結構調整政策來引導和培育以改善民生為導向的有效投資和需求。