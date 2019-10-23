胡春華出席太平洋島國論壇　學者：澳洲在南太難保持專屬勢力範圍

當地時間10月31日，第三屆中國—太平洋島國經濟發展合作論壇在薩摩亞首都阿皮亞舉行。中國國務院副總理胡春華出席開幕式，宣讀習近平賀信並致辭。

胡春華在當天的論壇上強調，2019年11月，習近平同建交島國領導人在巴布亞新畿內亞會晤，宣布將雙方關係提升為相互尊重、共同發展的全面戰略伙伴關係，開啟了中國同太平洋島國關係新階段。

2018年11月16日，習近平同建交太平洋島國領導人舉行集體會晤。（新華社）

胡春華還宣布了中國進一步支持太平洋島國經濟社會發展的8項舉措，並與建交島國領導人共同見證簽署《中國—太平洋島國經濟發展合作行動綱領》。

2006年4月，首屆中國—太平洋島國經濟發展合作論壇在斐濟召開。論壇期間，時任中國總理温家寶宣布了中國與島國開展投資、農漁業、旅遊、基礎設施建設合作以及扶持島國發展經濟的六項舉措。目前，六項舉措均已落實。

上一屆中國—太平洋島國經濟發展合作論壇曾於2013年11月8日在廣州舉辦，時任中國國務院副總理汪洋出席。

中國官媒新華社就此發表評論說，中國與太平洋島國的關係正處於歷史最好時期，雙方經貿合作規模持續擴大、領域不斷拓展、方式日益多樣，利益融合不斷加深。

據統計，2018年，中國對太平洋島國直接投資已從2013年底的9億美元大幅增至45.3億美元，中國與島國簽訂的工程承包合同額達150.1億美元，累計為當地創造約1.5萬個就業崗位。

德國之聲電台網站早前報道，在很長時間裏，太平洋島國並非國際外交舞台的焦點。不過，隨着中國在該地區影響力日益增加，這些島嶼成為各國發展援助項目和魅力攻勢的青睞地。儘管在對該地區的發展援助領域，中國還遠遠比不上澳洲，但將該地區視為自己「後院」的堪培拉對此日益不安。

澳洲國立大學戰略研究教授休·懷特（Hugh White）發文稱，澳洲想在南太平洋保持一個專屬勢力範圍將是不可能的，它應放棄把中國阻擋在南太平洋門外的傳統觀點。