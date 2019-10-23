塔利班宣布在華舉行阿富汗內部和談　分析：中國地位進一步提升

繼阿富汗塔利班代表團上月訪華後，該組織稱將於近期在中國進行新一輪阿富汗內部和平會談。分析認為，這顯示中國在阿富汗問題上的地位獲進一步提升。

塔利班發言人沙欣（Suhail Shaheen）。（AFP）

10月22日，塔利班發言人沙欣（Suhail Shaheen）表示，將於10月28日至29日在中國舉行新一輪阿富汗內部和平會談。綜合美國之音等消息，出席會談的有25名阿富汗政界人士，和15名塔利班代表。由於塔利班拒絕與阿富汗政府進行任何談判，此次參會的政府代表均以私人身份進行談判。

塔利班宣布上述事宜被認為，中國在阿富汗問題上的地位進一步提升。多維新聞曾在《兩番接觸塔利班 中國入局阿富汗的三點特殊優勢》中提到，相較美俄，中國能夠提供相對中立、客觀的平台；中阿存在合作潛力；中國有處理民族、宗教豐富經驗。

阿富汗塔利班駐多哈政治辦事處主任巴拉達爾（Abdul Ghani Baradar）。（AFP）

近來第二次到訪中國

如果會談成行，這是近一多月以來，塔利班第二次到訪中國。

9月23日，中國外交部證實，阿富汗塔利班駐多哈政治辦事處主任巴拉達爾（Abdul Ghani Baradar）和幾位助手赴華。與外交部主管官員就阿富汗形勢以及推進阿富汗和平問題進程交換意見。外交部發言人耿爽說，中國一貫堅定支持「阿人主導、阿人所有」的廣泛包容性的和平和解進程。

耿爽還說，支持塔利班與美國談判，早日實現民族和解與和平穩定，中國也將繼續發揮建設性作用。