中美貿易戰前景未明　ARM公司高管：將繼續向中國企業授權

10月23日，據內媒AI財經社消息，在ARM2019年技術大會上，ARM中國CEO吳雄昂表示，現在的政經環境下，ARM是唯一非美國的主流計算平台，其他的處理器架構都源自美國，經過法務的嚴謹排查，無論是ARM的v8、v9架構都源自英國，未來將會對中國的合作伙伴繼續開放授權。

據悉，在5月16日美國宣布將中國科技公司華為納入實體名單之後，5月22日，ARM中國取消了原定於6月初在深圳舉行的新產品（AI相關）發佈會。

ARM中國CEO吳雄昂。（網絡圖片）

不過，此後ARM公司出現收益下滑的情況。6月份，ARM創始人豪瑟（Hermann Hauser）也表示，暫停與中國科技公司華為的合作將對ARM造成「難以置信的損害」。

此後，在9月25日，在中國深圳的ARM媒體溝通會上，Arm方面就表示，華為與海思是ARM長期的合作伙伴，經過實體名單之後，已經理清，不論是之前的v8架構還是以後的v9架構，都是基於英國的技術，Arm與華為和海思的合作，不會受到目前形勢的影響。

值得一提的是，根據ARM的財報顯示，2018財年中國區的銷售額佔ARM全球銷售額的約20%，而這個數字絕大部分都是華為海思貢獻的。

其中，9月9日，在華為麒麟990的發佈會上，華為消費者業務CEO余承東曾表示，對於特定的ARM架構，獲得了永久授權是可以使用的，但是對於未來的ARM架構，如果無法使用，也準備了自己的CPU。