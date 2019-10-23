加快年輕官員培養　131名中央部委幹部集體「空降」海南

據內地向媒報道，海南省委周三（23日）舉行2019年來瓊掛職幹部培訓班開班式，迎接131名掛職幹部。今次是繼2018年之後，第二批由中組部選派赴海南掛職的官員。

據名單顯示，131名已到任的掛職官員，來源範圍包括中央和地方黨政機關、人大系統、司法系統、國有企事業單位、國有金融機構、高校系統、人民團體等。此次海南省委提供的都是海南改革最前沿、自貿區（港）建設最需要的「刀刃」職位，131個職位全部都是實職，其中有27個正職。

海南省委提供的改革最前沿、自貿區（港）建設最需要的「刀刃」職位。（視覺中國）

從時間點來看，大部分官員的掛職時間為2年，但其中有8位官員比較特殊，掛職3年，各人分別在海南省自然資源和規劃廳、交通運輸廳、文昌市和昌江循環經濟工業園區管委會工作。

據了解，早在2018年7月，海南已從中央單位和6個省市自貿區引進44名官員赴海南掛職。據《海南日報》報道，安排掛職官員是為海南全面深化改革開放送來的一場人才「及時雨」，以推動一批重大改革項目落地。到今年7月，第一批掛職官員已期滿離開海南。

與2018年相比，此次有多達130名官員赴海南掛職，無論是人數、時間還是範圍上，都有大幅提升。海南省委書記劉賜貴曾指出，推進海南自貿區和自貿港建設，最重要的因素是人才，當前海南最大的短板也是人才。為此，海南省委組織實施「百萬人才進海南」行動計劃，其中一項重要內容就是展開雙向掛職交流。

（綜合報道）