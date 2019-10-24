中國獲得新版世冠盃主辦權　美媒指或有利申辦世界盃

10月24日，在上海進行的國際足協理事會上，國際足協正式宣布中國成為新改制的2021年世冠盃（國際足協世界冠軍球會盃，大陸稱「國際足聯俱樂部世界盃」，「世俱盃」）主辦國，比賽時間為2021年6月17日至7月4日。 《紐約時報》指出，此舉將可能促進中國申辦2030年世界盃。

2015年世冠盃半決賽中，廣州恒大淘寶隊以0比3不敵巴塞羅那隊。（新華社）

世冠盃目前每年一屆，由各大洲俱樂部冠軍參加，一般在年底進行。但國際足協已經宣布世俱杯從2021年開始，由之前的7支擴大到24支球隊參賽，比賽為每4年一屆。

據悉，為了增強賽事吸引力，全新世冠盃冠軍獎金為1.2億美元，其他參賽球隊的獎金至少為2,000萬美元，如此鉅額的獎金將刺激更多球隊參賽熱情。世冠盃被認為是一項有爭議但有利可圖的新足球賽事，意在吸引許多世界最大的俱樂部球隊參賽。

按照國際足協的想法，將把世俱杯打造成一個超級賽事。改制後的世冠盃包括8支歐洲球隊，6支南美洲球隊，亞洲、非洲、中北美及俱樂部地區各3支球隊，大洋洲1支球隊。

美聯社得到的一份文件指出，新版世冠盃將「促進足球的發展，是所有地區的聯盟、成員協會、聯賽、俱樂部和球迷收益。」

不過，2019年及2020年世冠盃仍維持原先規格，在卡塔爾舉辦。