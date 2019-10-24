【四中全會】定於10月28日至31日召開　助推國家治理現代化

據內地官媒報道，中共中央政治局周四（24日）召開會議，由中共總書記習近平主持。會議討論擬提請第十九屆中央委員會第四次全體會議審議的文件，即《中共中央關於堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若幹重大問題的決定》。 同時，會議決定，中共四中全會定於下周一（28日）至周四（31日）在北京召開。

據報道，會議認為是次徵求意見充分發揚黨內民主，廣泛聽取意見，各地區各部門各有關方面和黨的十九大代表，都對決定稿給予充分肯定，認為決定稿主題鮮明、重點突出、措施有力，同時提出許多很好的意見和建議，要全面梳理、深入研究、集思廣益，切實把文件制定。

會議強調，堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化，必須堅持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，增強「四個意識」，堅定「四個自信」，做到「兩個維護」，堅持中共的領導、人民當家作主、依法治國有機統一，堅持解放思想、實事求是，堅持改革創新，突出堅持和完善支撐中國特色社會主義制度的根本制度、基本制度、重要制度，着力固根基、揚優勢、補短板、強弱項，構建系統完備、科學規範、運行有效的制度體系，加強系統治理、依法治理、綜合治理、源頭治理，把中國制度優勢更好轉化為國家治理效能，為實現「兩個一百年」奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的中國夢提供有力保證。

會議又指出，堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化的總體目標是到中共成立100周年時，在各方面制度更加成熟更加定型上取得明顯成效；到2035年，各方面制度更加完善，基本實現國家治理體系和治理能力現代化；到中華人民共和國成立100年時，全面實現國家治理體系和治理能力現代化，使中國特色社會主義制度更加鞏固、優越性充分展現。

會議指出，堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化，是中共全黨的一項重大戰略任務。必須在中共中央統一領導下進行，科學謀劃、精心組織，遠近結合、整體推進。各級黨委和政府以及各級領導幹部要切實強化制度意識，帶頭維護制度權威，做制度執行的表率，帶動全黨全社會自覺尊崇制度、嚴格執行制度、堅決維護制度。

（新華社）