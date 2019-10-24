外交部：美國妄圖收緊科技交流阻遏中國發展　荒謬至極

近日，美智庫戰略與國際問題研究中心（CSlS）發佈《戰略競爭時代的科研合作》報告，稱美國以「國家安全」為由對中美科研合作設限是冷戰思維的延續，美政府應加強與私營部門和高校科研機構合作，確保在科研開放與國家安全之間取得平衡。 中國外交部今日（24日）表示，妄圖通過收緊科技交流合作阻遏中國的發展，有關行為荒謬至極。

美國智庫稱美國以「國家安全」為由對中美科研合作設限是冷戰思維的延續。（視覺中國）

外交部發言人華春瑩在回應相關問詢時表示，「我注意到有關報告。事實上，這已經不是第一次美科學界對美國政府限制對華科研合作表示擔憂。」華春瑩指，前不久，美國的60家科學組織曾發表公開信，呼籲美國政府停止打壓外國科研人員和阻礙國際科學合作的行為。她表示，根據美國國家科學基金會的統計數據，中美互為第一大國際合著論文合作對象，相互的依賴遠遠超其他任何一個國家。

華春瑩指出，這表明中美加強科研合作是合乎民意、順應民心，也是符合雙方共同利益的。華春瑩強調，在21世紀的今天，國際合作是科技發展的必然要求，人文交流是無法阻擋的時代潮流。一段時間以來，美國一些人和機構抱着遏制打壓中國發展的零和思維和險惡用心，妄圖通過收緊科技交流合作阻遏中國的發展，有關行為荒謬至極。

華春瑩希望美方的政策制定者能夠傾聽美國國內和國際社會的理性聲音，停止限制中美科技交流合作的錯誤做法，與中方相向而行，共同為促進人類科技進步作出努力。

因美國拒發簽證，導致中國航天局缺席第70屆國際宇航大會（IAC）。（網絡圖片）

拒發簽證致中國代表缺席國際宇航大會

自中美貿易戰以來，美國不僅在投資、出口轉讓等方面對中國實施嚴格限制，還試圖阻礙中美科技交流。就在稍早前舉辦的第70屆國際宇航大會（IAC）上，因美拒發簽證，中國航天局缺席。

美國科學促進會和美國科學家聯合會等60多個知名科學組織早前致信美國政府內主管科學政策高層官員，呼籲停止打壓外國研究人員，其中不少人都提及中國在美科學家受到打壓的情況。信中指出，科學家們決定表達他們的擔憂，因為他們所在領域的外國同事在融資和簽證等方面受到的限制越來越多。

對此，不少網友表示，如果中國科學家離開了，對美國是一個重大損失。西方學者指出，美國政府的這種打壓是根據種族加以區別對待，此舉不僅會削弱科研，也是對無辜的研究人員的污衊。