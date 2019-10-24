中共頭號工程再有大動作　胡春華任國家脱貧攻堅普查領導小組組長

中共被視為「攻堅戰」之一的扶貧工作動作頻頻。國務院辦公廳今天（24日）發佈關於成立國家脱貧攻堅普查領導小組的通知，國務院副總理胡春華擔任組長。

據悉，最新成立的國家脱貧攻堅普查領導小組，負責國家脱貧攻堅普查組織和實施，協調解決普查中的重大問題。

梳理公開報道可見，對陝西省脱貧攻堅巡查已於7月中旬先期開展。據不完全統計，9月以來，至少有17個省（區市）先後迎來了國務院扶貧開發領導小組督查巡查組。

其實，國務院扶貧開發領導小組早在2018年6月就啟動了脱貧攻堅督查巡查工作，在6月至9月分三批、每批7天至10天對中西部22省、自治區、直轄市開展了督查巡查。

2015年，中共決定啟動「脱貧攻堅」行動。按照中南海下發的文件，中共提出到2020年，實現農村貧困人口脱貧，貧困縣全部摘帽，解決區域性整體貧困等。

如今中共頭號工程大限臨近，中共總書記習近平日前也表示，當前，脱貧攻堅已到了決戰決勝、全面收官的關鍵階段。各地區各部門務必咬定目標、一鼓作氣，堅決攻克深度貧困堡壘。要採取有效措施，鞏固拓展脱貧攻堅成果，確保高質量打贏脱貧攻堅戰。

為此，身兼國務院扶貧開發領導小組組長的胡春華近日已多次主持召開以扶貧為主題的會議。

10月11日至10月13日，胡春華來到西藏自治區調研脱貧攻堅工作。9月上旬，胡春華赴陝西考察脱貧攻堅進展。9月1日，中國全國產業扶貧工作推進會在四川廣元舉行，胡春華出席會議並講話，重點強調強化穩定脱貧的產業支撐；8月20日，胡春華在青海開展脱貧攻堅調研工作；7月26日至27日，胡春華在寧夏回族自治區固原市調研扶貧情況。