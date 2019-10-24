【南海爭議】中國勘探船駛離中越有爭議水域　外交部：作業已完成

10月24日（周四），中國外交部發言人華春瑩主持例行記者會。有記者提問，越南稱一艘中國油氣船及其護衛船24日駛離南海有關水域，並稱中方此前有關行為損害了越南主權，中方可否證實有關船隻已駛離。 華春瑩回應稱，相關船隻是中國「海洋地質8號」調查船，該調查船於今年7月初開始在南海中國管轄海域開展科考作業，目前相關作業已經完成。

據英國路透社24日報道，根據一個追蹤船隻動向的網站「海事交通」的數據，中國「海洋地質8號」石油勘探船24日上午在至少另外兩艘中國船隻的護航下，從越南專屬經濟區駛離。此前，這艘勘探船在南海同越南船隻陷入三個多月的緊張對峙。

報道又指出，國際戰略研究所（IISS）的研究員哈晃合（Ha Hoang Hop）說：「中國決心向越南施壓，要求其停止與外國合作夥伴在該地區的聯合石油勘探和生產。」

中國外交部發言人華春瑩指，調查船於今年7月初開始在南海中國管轄海域開展科考作業，目前相關作業已經完成。（外交部官網）

據悉，中國宣稱對南海幾乎所有海域都擁有主權，中國劃出的「九段線」深入越南和菲律賓等國的200海里專屬經濟區。北京政府認為此線之內區域均為中國版圖。但是菲律賓和越南等國也聲稱對南海有聲索權。

2019年7月初，在中國派船在越南海域進行地震勘測後，河內和北京之間的緊張關係升級。8月初的時候，「海洋地質8號」曾短暫地離開有爭議的水域，但是很快又於8月13日回來了。

越共總書記阮富仲也呼籲在南海要保持克制。他說，在主權和領土完整方面，越南「永不妥協」。但中國國防部長魏鳳和10月21日說，南海是中國固有領土。他說，「老祖宗留下來的土地，我們一寸也不能丟。」