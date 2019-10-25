【英國貨車39屍案】外交部：尚無法確認是否中國籍　一起極大悲劇

英國貨車39人死亡事件仍未明朗，對於英媒所言死者身份系中國籍說法，中國外交部10月25日回應稱，中國駐英國使館方面已經介入正在核實，目前還無法確認是否為中國國籍。

藏屍英國貨車駛離現場。（VCG）

中國外交部發言人華春瑩在例行記者會上表示，「很多人都非常關注這個報道，我們的心裏非常沉重，這是一起令人悲傷的悲劇。」

對於事件過程華春瑩稱，當地時間10月23日上午，中國駐英國大使館注意到英國媒體關於埃塞克斯郡39人死亡的有關報道，當即向英國方面核實遇害人的身份，英國的警方表示，如有消息會盡快通知。當地時間24日10時40分，也就是北京時間24日17時50分，中國駐英國使館接到英國警方電話通報稱，遇害人員疑似為中國公民。

她表示，中國駐英大使館立即派出工作人員趕赴當地現場了解情況，要求英方儘快確認所有遇害人員的身份，並向中方通報案情。同時，中國駐比利時大使館也要求比利時警方和相關部門展開全面調查。

目前，中國駐英國使館負責領事事務的公使銜參贊已經抵達事發地點，並且與當地警方取得聯繫，英國警方表示仍然在核實遇難者身份，目前尚無法確認是否為中國國籍。

華春瑩表示，中國政府對報道出來的這一案件高度重視，目前中方各有關部門正在密切合作，展開各項工作，我們希望英國儘快確實、確認、核實遇難者身份，查明事實真相，依法嚴懲涉案犯罪人員。英國警方仍然在緊張核實當中，目前尚無法確認。

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華春瑩指出，不管遇害者是哪國公民，這都是一起極大的悲劇，也引起了國際社會對於非法移民問題的重視。國際社會應在這方面進一步加大合作力度，加強信息情報的溝通，從源頭上及早介入，防止此類悲劇今後再次發生。

此前來自BBC的消息指，首批送醫的11具體遺體已確信為中國公民。但英國警方和中國駐英國使館並未證實這一消息。中國官媒《環球時報》25日凌晨發表社評，稱中國人慘死，英國要負責。

當地時間10月23日凌晨，英國警方在英格蘭南部埃塞克斯郡一個工業園區內的一輛集裝箱貨車裏發現39具遺體。24日，據報道，英國警方宣稱，遇難者中有8名女性，31名男性，據信39名遇難者均為中國公民。

隨即，英國當地警方逮捕卡車司機羅賓遜（Mo Robinson），指控其涉嫌謀殺。不過也有英國媒體披露，最初打電話報警的正式羅賓遜，因此他很可能並不知情。

對於這輛貨櫃車，英國警方指，是從比利時澤布呂赫港渡海進入英國，其拖車頭來自愛爾蘭，貨櫃則來自保加利亞。保加利亞警方指，貨櫃註冊在一家公司名下，負責人系愛爾蘭籍。

目前，比利時聯邦檢察官辦公室表示已着手調查此案，稱這隻貨櫃22日下午14時抵達澤布呂赫，當天下午離港，23日凌晨抵達英國。另外，北愛爾蘭警方也在突擊搜查兩戶民宅，懷疑此案和犯罪組織有關。