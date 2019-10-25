回擊彭斯涉華演講　外交部：奉勸美國一些人好好照照鏡子

美國副總統彭斯（Mike Pence）於10月24日發表關於中國問題的演講，對於中國社會制度和人權宗教提出批評，今天（25日）中國外交部例行記者會一開始，發言人華春瑩未等記者提問，便主動就彭斯24日的涉華演講表明中方立場，這在外交部例行記者會上十分罕見。

華春瑩從中國人權、發展、香港、台灣、新疆、外交、貿易等各方面回擊了彭斯的指責。

華春瑩反擊彭斯涉華言論。（網上圖片）

華春瑩表示，彭斯對中國社會制度和人權宗教狀況進行蓄意歪曲，這與其去年10月的演講內容如出一轍，流露出十足傲慢和虛偽，充滿了政治偏見和謊言，中方表示強烈憤慨和堅決反對。

中國人權狀況好不好，華春瑩認為，最重要的判斷標準是中國人民是否滿意。

華春瑩指出，中國政府高度重視保護和促進人權，中國人民享受着前所未有的權利和自由，這是任何不戴「有色眼鏡」的人都不能否認的事實。

華春瑩並給出一組數據，中國各類信教群眾近2億人，其中2千多萬是穆斯林。

華春瑩同時也指出，中國政府堅決維護國家主權、安全、發展利益，台灣、香港、新疆等事務都純屬中國內政，決不允許任何外部勢力干涉。「以彭斯為首的一小撮美國政客在這些問題上顛倒黑白，說三道四，造謠污衊，就是要干涉中國內政，阻撓中國的穩定和發展。但烏雲擋不住陽光，謊言蓋不住真相。中國人民不信邪，也不怕邪。任何破壞中國國家統一、民族團結和社會穩定以及任何給中方栽污名、潑髒水的圖謀註定是痴心妄想，必將被歷史唾棄。」

此外，華春瑩稱，彭斯之流動輒對別國說三道四、頤指氣使，卻對美國自身存在的各種嚴重問題熟視無睹，企圖通過詆譭其他國家轉移美國公眾的視線，掩蓋自己的政治弊端。「我們奉勸美國一些人好好照照鏡子，認清自己的問題，管好自己的事情，不要再滿世界大放厥詞，早點收起那套損人不利己的把戲。」

彭斯一直深得美國總統特朗普信任，他的講話也代表了特朗普的態度。（AP）

據瞭解，美國副總統彭斯10月24日上午在華盛頓五星級康萊德酒店發表美中關係演講。他繼續批評中國少數民族及宗教政策，列舉了中國在知識產權和技術轉讓等領域的不公平行為，也從意識形態層面強調了台灣和香港的「榜樣」作用。他尤其批評了美國企業在言論自由層面「屈服於」中國的做法。

彭斯這次演講並沒有談戰略，也沒談政策，而是總結過去一年美中關係發展，點評兩國最新熱點衝突，並多了些「和解」的內容，但僅侷限於兩國經貿談判的領域。這也是中美唯一能夠相互和解的領域。

不過，有評論認為，跟2018年被認為「開啟新冷戰」的彭斯首場中國演講相比，儘管他這次依然抨擊了中國多項內政與外交政策，但演講言辭明顯較為温和。