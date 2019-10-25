【英國貨車39屍案】CNN記者就事件挑釁提問　華春瑩：不合時宜

英國埃塞克斯郡（Essex）10月23日發生貨櫃車藏屍事件，車上39名遇難者身份仍在核實，尚無法確定遇難者是中國國籍。 在北京，中國外交部發言人華春瑩周五（25日）主持例行記者會時，被美國有線電視新聞網（CNN）的記者提問，指中方聲稱中華人民共和國成立70周年，中國取得巨大成就的情況下，「但中國公民卻通過這種極端危險的方式離開中國，他們是出於何種動機？外界應該如何理解？」

華春瑩聞言隨即表示「你提這個問題很不合時宜」，指出在目前情況下，「每個人都在為這39個逝去的生命感到悲哀，我們也在想發生了甚麼，也希望世界各國能加強合作，打擊非法偷渡或非法移民問題，當務之急是查明事情真相，想辦法解決此類問題」。

華春瑩又稱，中方現正在與英國警方保持密切聯繫，而英國警方表示正在核實遇難者身份，目前尚無法確認是否為中國人。

華春瑩對CNN記者表示：「你提這個問題很不合時宜」。（網上圖片）

華春瑩其後就反問CNN記者，稱剛才的問題先入為主設定將整件事與國慶70周年聯繫在一起，「這個出發點很有問題。你到底希望得到什麼答案？」華春瑩重申，中華人民共和國成立70周年，中國人民的幸福感獲得感安全感滿足感前所未有，「14億中國人民為我們取得的成就和進步感到驕傲自豪」。華春瑩稱，環顧世界，有嚴重非法移民問題的不是中國，相反愈來愈多外國人希望來中國旅遊、學習、工作，甚至希望在中國永久定居，「這本身很能說明問題。」