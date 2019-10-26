在囚維族學者獲薩哈羅夫獎　人大外事委：強烈不滿，堅決反對

歐洲議會24日宣佈，2019年薩哈羅夫思想自由獎（歐洲最高人權獎）得主為中國維吾爾族學者伊力哈木·土赫提。伊力哈木·土赫提2014年因「分裂國家罪」入獄，目前仍在服刑。 對此，中國全國人大外事委員會發言人尤文澤10月25日指出，我們對歐洲議會以「人權」為幌子粗暴干涉中國內部事務表示強烈不滿和堅決反對。

伊力哈木·土赫提曾為北京中央民族大學經濟學院講師、維吾爾線上網站的創辦人和站長，2014年被中國法院「分裂國家」罪名判處無期徒刑，現在仍在監獄服刑。

2014年9月伊力哈木因「分裂國家罪」，被判處無期徒刑。（網上圖片）

歐洲議會官方網站在伊力哈木·土赫提的提名介紹中寫道：在過去的二十多年中，他為促進維吾爾人與漢人之間的對話與理解做出了堅持不懈的努力。

這是繼2016年之後，伊力哈木·土赫提第二次獲得薩哈羅夫獎的提名。

對於伊力哈木獲獎，全國人大外事委員會發言人尤文澤說，伊力哈木大肆從事分裂國家的犯罪活動，煽動暴恐行徑，其犯罪行為證據確鑿，對其依法作出判決完全是中國司法主權範圍內的事。這樣的人被歐洲議會授予獎項，是對極端主義和恐怖主義的縱容，也充分暴露了歐洲議會在人權問題上的虛偽和雙重標準。

尤文澤強調，相互尊重、公平正義、合作共贏是國際社會相處之道。我們積極支持不同社會制度、意識形態和文化傳統之間平等對話，但絕不容忍任何以抹黑、施壓手段干涉中國內政的政治圖謀。我們奉勸歐洲議會一些人正視事實，不做損害中歐關係健康發展的事情。

前蘇聯著名物理學家、異議人士及1975年諾貝爾和平獎得主安德烈·薩哈羅夫。（網絡圖片）

薩哈羅夫思想自由獎名從前蘇聯著名物理學家、異議人士及1975年諾貝爾和平獎得主安德烈·薩哈羅夫，1988年12月由歐洲議會設立，表揚奉獻己力捍衛人權及思想自由的個人和組織，自2010年起，得主並可獲得5萬歐元的獎金。

（綜合報道）