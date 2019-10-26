【中國人被腰斬案】家屬領屍疑遭索要小費　駐柬使館：當地殯葬費

本月1日，柬埔寨西哈努克港（Sihanoukville）發生一宗碎屍命案，一名中國人被另一名中國人腰斬3塊後，遭拋屍到不同地點。29歲兇手周亞雲（Zhou YaYun，音譯）已被當地警方逮捕。 日前有傳媒報道，受害者家屬在領取死者遺體過程中，屢次被警方索要數千美元的消費。對此，中國駐柬埔寨使館26日回應稱，經了解後得悉，所謂的「小費」應主要為當地殯葬公司收取的費用。

有傳媒報道，受害者家屬在領取死者遺體過程中，屢次被警方索要數千美元的消費。（網上圖片）

駐柬埔寨大使館在說明中稱，對在該案中遇害的中國公民家屬表示同情和慰問。經了解，遇難者家屬向媒體披露的所謂的「小費」應主要為當地殯葬公司收取的遺體運輸、冷藏及火化等費用。按照現行做法，柬埔寨遺體運輸、冷藏、火化等事宜均由私營殯葬企業負責並徵收一定費用。

駐柬埔寨大使館指，使館領事官員曾就此向遇害者家屬做過介紹，並提醒家屬如柬方公司要價過高，可以討價還價或拒付，必要時可再聯繫使館。中方將繼續關注此事，並積極同柬方相關部門溝通，促其採取措施規範處理外國人遺體相關收費標準。

據柬埔寨媒體此前報道，慘遭分屍的死者是24歲男子吳承輝（Wu ChengHui，音譯），與兇手周亞雲是生意上的夥伴。周承認為了獨吞7萬美元（約54.9萬港元），與吳起了衝突，最後痛下殺手。

（綜合報道）