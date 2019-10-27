【德政】内地推地鐵管理新規　手機外放聲音等行為列黑名單

在內地一些城市，地鐵乘客不戴耳機聽歌和「煲劇」的現象並不鮮見。有鑑於此，交通運輸部日前發布地鐵管理新規定，將電子設備外放聲音、進食等行為列入「黑名單」，並禁止衝閘、在車廂內吸煙，新措施將由2020年4月1日起施行。

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交通運輸部這項《城市軌道交通客運組織與服務管理辦法》列明影響營運安全的10類被禁止行為，以及影響秩序的7類需約束行為，要求乘客在疏散時服從工作人員指揮和引導，提倡文明乘車美德等。其中10類被禁止行為包括：攔截列車，提示警鈴鳴響時強行上下列車，車門或月台門關閉後拉開車門；擅自操作有警示標誌的按鈕和開關裝置；在車站、列車內吸煙，點燃明火；在運行的自動扶梯上逆行、推擠、嬉戲打鬧等。

新規同時將約束在列車內進食等行為。（視覺中國）

7類約束性行為包括：在車站或者列車內塗寫、刻畫或者私自張貼、懸掛物品；攜帶動物（導盲犬、軍警犬除外）進站乘車，攜帶有嚴重異味、刺激性氣味的物品進站乘車；推銷產品，乞討、賣藝及歌舞表演，大聲喧嘩、吵鬧，使用電子設備時外放聲音；騎行平衡車、電單車、單車，使用滑板、溜冰鞋；在列車內進食（嬰兒、病人除外）；隨地吐痰、便溺、亂吐口香糖，亂扔果皮、紙屑等廢棄物，躺臥或踩踏座席等。

同時，《辦法》明確，具備條件的車站應設置無障礙衛生間、嬰兒護理台、兒童洗手盆等服務設施，宜設育嬰室，設置自動提款機、自動售貨機等便民服務設備。