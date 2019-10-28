中國航協理事長：民航國際航線連續3年虧損　去年蝕219億元

中國航空運輸協會理事長李軍日前在一場論壇上表示，中國的民航國際航線連續3年處於虧損狀態，去（2018）年虧損高達219億元（人民幣，下同）。中國東方航空公司相關負責人則介紹，去年東航在洲際航線上的投入增幅將近10%，但每公里收入不足0.4元，盈利困難。

中國航空運輸協會理事長李軍在論壇上發言。（網上圖片）

在這場近期舉辦的首屆中國航空與旅遊國際論壇上，中國航空運輸協會副秘書長朱耀春表示，從2011年到2018年，中國的國際航線旅客運輸量年均增速達17%，國內近40間航空公司每周直飛國際航線5千多班，通航60多個國家的170多個城市；國外59個國家的130多間航空公司，有130多個城市直飛中國國內大約60個城市，每周有3千多個航班。

不過，民航市場國際航線獲得發展的同時，亦面臨着壓力和挑戰，除持續虧損外，資源受限是一大問題。首都航空公司相關負責人指出，由於資源受限，時刻、航權、市場佔有率、品牌效應等都很難有突破性的發展。春秋航空相關負責人則說，客源結構不平衡對市場運力造成競爭加劇甚至是過度競爭的影響，比如當日本成為熱門目的地，大量航企進入市場，造成票價低、收入慘淡、好航線變虧錢航線。

東方航空公司相關負責人指出，要經營好國際航線，出境遊旅客佔比愈來愈高的同時，入境遊需求亦需要被觸發。面對中國航空業季節性、單向性等問題，需要商務、出入境旅遊等多種客源來彌補淡旺季航班不平衡的情況。

（綜合報道）