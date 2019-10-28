解放軍軍機月初墜毀　殉職3人身份確認　曾參與國慶70圖案表演

中國國慶70周年大閲兵之後的第十日（10月11日），解放軍某機組軍機在執行飛行訓練任務時突發意外，不幸與山崖相撞而墜毀，機上三名軍人死亡，其身份亦陸續得到確認。 據悉，該機組三人曾經在2019年國慶閲兵中參加「70圖案」的飛行表演。

據悉，該機組三人曾經在2019年國慶閲兵中參加了「70圖案」的飛行表演。（資料圖片）

微博「@瀘州城事」發佈的消息顯示，在事件中殉職軍人羅偉的骨灰安葬儀式，於10月24日上午在四川省瀘州市瀘縣烈士陵園舉行。

內媒披露，羅偉今年24歲（1995年1月出生）是三名飛行員中最小者，解放軍某部三級飛行員，二級副駕駛。

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其餘兩名殉職軍人的身份此前已得到確認。其中包括33歲的龔大川，他生前是解放軍某部一級飛行員、正營職軍官、少校軍銜、機長教員。服役期間，曾多次完成「急難險重」任務，多次受嘉獎，榮立三等功一次。

10月23日，龔大川遺體被送回新野，包括部隊主官、當地官員、民眾共2000人參加追悼會。

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另一名殉職軍人為37歲的温偉彬。他生前是副團職二級空中機械師、某部飛行員、中校軍銜。先後榮立三等功2次，曾參加2015年紀念抗日戰爭勝利70周年大閲兵並獲「先進個人」榮譽。

內媒報道稱，温偉彬安葬儀式於10月20日下午在桃江烈士陵園舉行，温偉彬生前所在部隊政治工作部主任成曉勇，政治工作部紀檢監察科長黃凱，運輸直升機一營副教導員丁歡等近千人參加。

目前尚不清楚失事的是那一型號的軍機，但內媒報道指，他們當時為避開居民區，沒有選擇在山上降落，最終不幸撞山身亡。