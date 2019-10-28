【英國貨車39屍案】遇難者持假中國護照？　外交部：勿先入為主

英國「死亡集裝箱」案情撲朔迷離，39名遇難者的國籍和身份尚未確認。在中國外交部今天（28日）的例行記者會上，針對英國記者提問稱遇難者可能持有假中國護照一事，中方予以回應。

雖然官方尚未證實，但越南一些家庭已經瀰漫着悲痛的氣氛。（AFP）

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外交部發言人耿爽主持例行記者會，英國路透社記者提問說，有猜測稱，英國集裝箱的39名遇難者可能持有假的中國身份文件，中方能否證實這個猜測？是否和越南方面溝通過？

針對上述問題，耿爽回應稱，截至目前，英國警方仍在對此案進行調查，仍表示無法確認遇難者的國籍，他們也沒有向中方提供更多的信息。

「至於你剛才說的所謂的speculations（猜測）」，耿爽表示不知道這種猜測的依據是什麼，希望有關方面關注這起事件時要以事實為依據，不能先入為主，也不能主觀臆測。

同時，耿爽指出，中國駐越南使館也在同越南有關部門保持着密切聯繫。

耿爽表示，無論遇難者來自哪裏，這都是一起非常不幸的悲劇，中方為此感到痛心。他還強調，非法移民和人口販運問題是世界各國共同面臨的全球性挑戰，需要國際社會合力應對，共同打擊。中方願同各方一道，積極為此做出努力。

英國貨車39屍案引發全世界關注，英國警方最初認為39名遇難者為中國籍，隨後情況出現變化。

來源於越南組織的數據顯示，已有38名越南人被家人確認在數天前失聯；與此同時，有當地神父也表示，39名受害者中，可能有35名越南人。