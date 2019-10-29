中菲就南海問題舉行磋商：致力早日達成有實質內容的準則

據中國外交部網站消息，10月28日，中國和菲律賓在北京舉行了南海問題雙邊磋商機制（BCM）第五次會議。 會後，兩國重申全面有效落實《南海各方行為宣言》的重要性，並指雙方對「南海行為準則」磋商的積極進展感到鼓舞，並致力於早日達成一個有效且富有實質內容的「準則」。

據悉，中國外交部副部長羅照輝和菲律賓副外長馬納羅（Enrique Manalo）分別率團出席。雙方代表團由兩國外交部和相關涉海部門官員組成。

消息指，雙方就南海總體形勢和中菲間涉海關切問題坦誠、友好地交換了意見。雙方重申繼續以積極和建設性的態度妥善處理分歧，探索開展海上務實合作，以增進相互信任和信心。

中國外交部副部長羅照輝（右）和菲律賓副外長馬納羅會晤。（中國外交部網站）

消息表示，兩國重申全面有效落實《南海各方行為宣言》的重要性。雙方對《南海行為準則》磋商的態度積極進展感到鼓舞，並致力於早日達成一個有效且富有實質內容的「準則」。

另外，中菲還商定BCM第六次會議將於2020年上半年早些時候在菲律賓舉行。

中菲南海爭端一直是兩國關係發展的阻礙。此前，菲律賓外長洛欽（Teodoro Locsin）還在聯合國發言時表達了自己對中國的不滿。

9月28日，洛欽在聯合國大會第74屆會議一般性辯論中發言表示，菲律賓正在和中國就「南海行為準則」進行磋商，在磋商過程中，菲律賓「曾經歷過被中國船隻包圍的事件，還失去了專屬經濟區內的一片島礁。」

洛欽表示，中國接受了由菲律賓起草的一份有關石油和天然氣的《諒解備忘錄》，能夠讓雙方在主權和國際權利沒有出現任何損失或減少的情況下，將資源開發工作向前推進。

早前，中國外交部部長王毅曾指出，中國希望與東盟國家在2021年達成《南海行為準則》。有分析稱，這是北京繼續以強力維穩南海局勢的一步。