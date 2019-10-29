美官員會晤達賴喇嘛並支持藏獨　中國外交部：堅決反對

針對美國宗教自由大使10月28日在印度會見十四世達賴喇嘛一事，中國外交部表態堅決反對。

在今天（29日）的外交部記者會上，有記者提問，美國負責國際宗教自由事務的無任所大使布朗貝克（Sam Brownback）近日在印度同達賴喇嘛進行會見。布朗貝克稱，美國支持西藏人民及達賴喇嘛，認為挑選達賴喇嘛繼任者不屬於任何政府或實體。他還稱西藏民眾不被允許在西藏自由信奉宗教。中方對此有何評論？

（右）赴印度首會晤達賴喇嘛（左）。（Twitter@Ambassador Sam Brownback）

對此，外交部發言人耿爽回應稱，「十四世達賴是打着宗教幌子在境外長期從事反華分裂活動的政治流亡者，中方堅決反對任何外國官方人士同其進行任何形式的接觸」。

耿爽表示，美官員有關言行違反美方關於承認西藏是中國一部分、不支持「藏獨」的承諾，中方對此表示堅決反對。

耿爽指出，活佛轉世是藏傳佛教特有的傳承方式，有固定的宗教儀軌和歷史定製。中國政府實行宗教信仰自由政策，頒佈有《宗教事務條例》和《藏傳佛教活佛轉世管理辦法》等尊重和保護藏傳佛教這一傳承方式。

「達賴喇嘛活佛轉世系統已經有幾百年的歷史，十四世達賴本人就是按照宗教儀軌和歷史定製尋訪認定，報請當時的中央政府批准繼位的」。同時，耿爽強調，因此，包括達賴喇嘛在內的活佛轉世，都應當遵守國家法律、法規，遵循宗教儀軌、歷史定製。

耿爽敦促美方停止同達賴集團進行任何形式的接觸，停止發表不負責任言論，停止利用涉藏問題干涉中國內政，多做有利於促進中美互信與合作的事，而不是相反。

據悉，就在稍早前，第十四世達賴喇嘛在與美國和平研究所（United States lnstitute of Peace）成員會談時重申西藏不獨立的立場，但要求中國政府尊重藏區的文化傳統。

當時，達賴喇嘛表態說：「中國人是人類，我們也是人類。在地理上，我們必須共同居住在一起。自從2008年，我們就決定不尋求獨立。和諧共處，這樣更好。事實上，『獨立』只是一個政治詞彙。」

有觀察人士指出，沉寂多時的達賴喇嘛上述表態並無新意。