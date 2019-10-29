中企海外項目中止美「異常興奮」？　外交部：我們見怪不怪

針對所羅門群島中止中國公司與所中部省簽署島嶼開發協議，美方10月25日發表聲明稱，對所方決定表示歡迎，稱這是加強主權透明度和法制的重要決定，指責中國利用經濟和軍事手段擴大影響力。 對此，中國外交部在10月29日表示，美國並不真正關心太平洋島國和島國人民的利益，只是關心自己的地緣政治利益。

中國外交部29日舉行新聞發布會，會上有記者就美國聲明提問。對此，發言人耿爽表示，「這是一起商業個案，最近媒體關注得比較多。根據我們的了解，所羅門地方政府在與中國有關企業開展合作時，沒有事先向所羅門中央政府報批，因此這一合作項目現在已經被所羅門中央政府終止。」

耿爽說：「中國政府一向要求中國企業在遵守國際規則和當地法律的基礎上開展對外的投資合作，我們鼓勵相關的中國企業同所羅門方面保持溝通，妥善地解決有關問題。」

耿爽表示，「我還要說一下，中國企業在海外，包括在太平洋島國地區投資經營、尋找合作商機，在這個過程中可能會出現一些狀況，都是很正常的事情。美方卻對這一個案表現得異常的興奮，甚至於以國防部部長的名義對外發表聲明，對中國同太平洋島國的關係極盡抹黑、污衊之能事，對於美方的這套把戲，我們已經見怪不怪，但仍忍不住還想問一下美方——你們真正關心太平洋島國和島國人民的利益嗎？還是只關心自己的地緣政治利益，我想美方對此應該有一個明確的說法。」

早前，所羅門群島政府表示，一間中國公司9月22日與中部省簽署租賃圖拉吉島（Tulagi Island）的合約是不合法的，該合約同意中國的森田企業集團長期租用圖拉吉島75年。該國總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）辦公室10月25日發表聲明指，中部省與森田集團的協議「不合法、無效力，必須即時終止」。