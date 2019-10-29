美或將禁止華為中興參與政府補貼計劃　外交部斥美「經濟霸凌」

美國電信業監管機構－美國聯邦通訊委員會（FCC）將在11月投票，以認定華為與中興通訊對美國國家安全構成威脅為由，禁止美國地方電信運營業者，不得再利用政府項目資金，從華為和中興購買設備或服務。 對此，中國外交部發言人耿爽今天（29日）表示，美國此舉是經濟霸凌。

10月29日舉行的外交部記者會上，耿爽在回應相關問詢時表示，美方的這種經濟霸凌行為，是對美方自己一貫標榜的市場經濟原則的否定，也不會得到國際社會的認同和支持。

耿爽表示，美方的經濟霸淩行徑是對美方自己一貫標榜的市場經濟原則的否定。（外交部網站）

耿爽指出，根據美國媒體的報道，美國農村無線運營商協會估算，25%的協會會員企業使用了華為或者中興公司的設備。更換這些設備需要花費8億至10億美元，一些美國農村地區可能會立即失去基本的通訊網絡。

耿爽反問，美方一些人鼓吹禁止本國農村電信運營商從華為和中興公司購買設備或服務，損害的最終還是本國企業和本國消費者的利益，不知道美方對自己造成的這種風險怎麼看待。

耿爽還指出，絕大多數國家對「稜鏡門」事件、法國阿爾斯通公司的前車之鑑都還記憶猶新，到現在為止，美方也沒有向國際社會做出清楚的解釋。

同時，耿爽強調，中方再次敦促美方停止泛化國家安全概念，停止對中國的蓄意抹黑和指責，停止對特定中國企業的無理打壓，為中國企業在美國正常經營活動提供公平公正、非歧視的環境，多做有利於促進中美互信與合作的事情。