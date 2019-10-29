中國軍機飛入韓防空識別區　韓媒：事先已通報飛行信息

據韓聯社今天（29日）報道，韓國政府多名消息人士的話稱，中國軍機當天飛入韓國西部海域的防空識別區，但與以往不同，中方此次事先通知韓方其飛行途徑和目的。

報道稱，疑似為偵察機的2架中國軍機當天上午飛入西部海域的防識區，隨後韓軍戰機出動進行監視。這是今年中國軍機第25次飛臨韓國防識區。

中國軍機飛入韓防空識別區，事先已向韓方通報飛行信息。（資料圖片）

報道指出，中國軍機當天在進入防識區前通過兩國軍方直通電話通報飛行信息。據軍方分析，這可能與本月韓中時隔5年在北京重啟國防戰略對話有關。

根據該社消息，韓國副防長樸宰民和中國中央軍委聯合參謀部副參謀長邵元明10月21日在北京舉行第五屆韓中國防戰略對話，雙方就韓半島等地區安全局勢和兩國共同關切的問題進行討論。雙方在會上商定增設海空軍之間的直通電話，不斷推進災難救援合作，進一步提升兩國國防交流合作高度。

韓國第一中央防空控制中心（MCRC）與中國北部戰區之間已經開通直通電話。雙方正在商議開通第二中央防空控制中心與中國東部戰區之間的直通電話。

此外，韓國軍方披露細節表示，當天上午8時57分許，1架中國Y-9偵察機進入濟州島西方韓國防空識別區之後，於上午9時31分離開並飛向離於島東方。隨後，中國Y-9偵察機進入日本防空識別區。中午12時25分許，中國偵察機從離於島東方再次進入韓國防空識別區，並於下午1時08分許離開韓國防空識別區，飛向濟州島西方。中國偵察機在韓國防空識別區內停留的時間共計77分鐘。

據悉，防空識別區，指一國基於空防需要，單方面所劃定的空域。目的在於為軍方及早發現、識別和實施空軍攔截行動提供條件。