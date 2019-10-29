【英國貨車39屍案】央視：CNN從「教科書」到教科書式墮落

CNN曾經是全球第一個全天候24小時滾動播送新聞的電視頻道，曾是第一個直播態報道海灣戰爭的電視媒體，曾充滿活力和創造力。近期，CNN再因諸多報道被外界聚焦。

央視10月29日發表文章稱，「進入新千年以後，CNN卻從『教科書』變成了教科書式的墮落。」

在10月25日，CNN記者在中國外交部記者會上，把英國39名遇難者事件與中國發展聯繫起來，被發言人華春瑩回懟「你到底想要得到什麼答案」？

英國集裝箱慘死案再次引發了外界對偷渡問題的關注。（AP）

早在2008年4月，當時CNN的主持人卡佛提（Jack Cafferty）在轉播舊金山北京奧運聖火傳遞的節目中發表辱華言論，說中國人過去50年「是一堆蠢貨和暴徒」，此言一出引發全球華人抗議。當時流行一句話叫「做人不能太CNN」，相信不少人一定還記得。

央視評論稱，「從那時候起，CNN在不少人心目中已經掉了幾個檔次。遺憾的是，這種趨勢並未停止。」

文章稱，CNN說自己是 「新聞界最值得信賴的名字」。可美國總統特朗普（Donald Trump）卻多次指責CNN是假新聞。

CNN是不是假新聞，或者是否生產假新聞？央視舉了一個發生在敘利亞的故事——2016年，阿勒頗東部被敘政府包圍，有一條叫做卡斯特羅路的公路，成為停火後人道援助進入阿勒頗的要道。CNN對此進行了報道，聲稱在「卡斯特羅路」出鏡的CNN記者可能是犯了個懶，出鏡地點明顯不是真正的卡斯特羅路。

做新聞媒體最怕的事情有兩個，一個是新聞在採製過程中就不真實，比如上面提到的阿勒頗卡斯特羅路，另外一個就是為了傳遞隱秘的價值觀而忽視事情的真相和重點，反而提一些荒唐的問題。

CNN記者就英國貨車39屍案挑釁提問，華春瑩：不合時宜。（資料圖片）

其實，早在2014年，CNN就已經開始問愚蠢的問題了——在針對馬航MH370航班失蹤的報道中，CNN主播向連線專家發問：包括黑洞在內的陰謀論，或者如美劇《迷失》所演的那樣，這樣的猜測真的是荒謬的嗎？

「 『MH370是被黑洞吸進去的』，這真的荒謬嗎？」，CNN主播這一問「一舉奪得」當年美國最糟新聞報道「達特（DART）獎」。

文章稱，10月25日，CNN把英國發現39人在貨車中遇難事件，和新中國成立70周年的發展聯繫了起來，所有人都能感覺到這一提問缺乏對死者的尊重，缺乏對中國的基本了解與尊重，也缺乏對新聞事實的尊重。

可CNN為何在反覆出現一些有失所謂「CNN水準」的問題呢？文章分析稱，或許不是因為其收視率在美國新聞頻道里墊底就開始靠小報似的聳動內容搏版面，而是因為他們早就想好了自己想要表達什麼。

2011年，CNN一記者將中國人經常食用的皮蛋評為全球最「噁心」食物，理由是「皮蛋味道嚇人，外形怪異，像是魔鬼生的蛋」。隨後，該記者寫信給中文媒體致歉。

不僅如此，CNN在很多國家曾因不當言論陷入風波。

2006年1月，CNN在報道伊朗時任總統內賈德（Mahmoud Ahmadi－Nejad ）講話時，故意將「西方不應剝奪我們擁有核技術的權利」中的「技術」譯為「武器」。在伊朗官方做出禁止CNN記者在伊朗從事報道的警告後，CNN很快發聲明道歉。

另外，CNN也經常對埃及進行不實報道，經常在政治上造謠傳謠，埃及負責人表示，「儘管媒體對埃及的失實報道時有出現，但基於對言論自由的尊重，考慮到多方面平衡，埃及官方多由新聞總署出面發聲明駁斥，此外也沒有更好的辦法。」

德新社此前報道，已有60多篇文章「上榜」，來源包括CNN、《紐約時報》和英國《金融時報》。俄《消息報》8月還揭批CNN記者編造「俄羅斯人開採非洲資源、掠奪中非國家黃金」的假消息。

在中國學者看來，對某些西方媒體的不實報道和無良做法，必須要給予有力回擊，並在熟悉其「遊戲規則」的基礎上一點點改變它們。