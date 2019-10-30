上海進博會在即習近平將出席　馬克龍來訪被指「有特殊意義」

據中國商務部發布的消息，國家主席習近平將於11月5日出席在上海舉辦的第二屆中國國際進口博覽會（進博會）暨虹橋國際經濟論壇開幕式及相關活動。 而據央視消息，應習近平邀請，法國總統馬克龍、希臘總理米佐塔基斯、牙買加總理霍爾尼斯、塞爾維亞總理布爾納比奇將出席上海第二屆進博會。

中國駐法國使館經商處公使銜參贊高元元日前接受中國媒體聯合採訪時表示，法國總統馬克龍即將對中國再次進行國事訪問並出席第二屆進博會。對於中法兩國友誼來說，這次進博會具有特殊意義。

去年1月，習近平在北京歡迎馬克龍到訪。（資料圖片）

對於這屆進博會，中國商務部副部長王炳南10月29日表示，預計第二屆進博會將有4,000多名來自各個國家和地區的政商學界和國際組織代表與會，共商共議、共解難題、共謀發展，為世界經濟重煥生機建言獻策。

中國商務部部長助理任鴻斌則指出，第二屆進博會得到美國企業在內的各國企業的積極參與，其中美國企業參展數量由首屆的174家增至192家，展覽面積最大。

任鴻斌透露，首屆進博會簽約額578.3億美元，從現在初步的摸底情況來看，大部分交易團完成合同率都超過90%，部分交易團還追加了訂單。

不過，任鴻斌未對第二屆進博會的簽約金額做出預測，他強調中國有巨大的投資吸引力，進博會以來中國採取了一些列措施擴大進口，中國進口的增長成為影響全球經濟和貿易的重要因素，「第二屆的預期目標主要決定於企業和市場的需求。」