中共高官斷崖式降級：「三連擊」釋強烈信號

從中國證監會原主席劉士餘到四川原副省長彭宇行，再到中國南方電網原黨組書記李慶奎，10月份以來，先後有三名中共高級別官員遭到降級。

中國法治網站「正義網」10月29日發表文章稱，此波「斷崖式降級」三連「擊」，再次釋放出中共的紀律紅線不可碰，失責必問、問責必嚴的強烈信號。

「斷崖式降級」是媒體與公眾對違紀黨員領導幹部被大幅降級處理的形象表述，最早出現在2014年7月16日。

對於「斷崖式降級」的依據，報道指出，2016年1月29日，中央紀委的通報就已經給出了明確回答：「在紀律審查工作中，針對被審查人的具體情況，綜合考慮其違紀行為的性質和情節、造成的後果和影響、認錯悔錯態度，以及配合組織審查、退繳違紀所得等情況，依紀依規給予10名中管幹部黨紀重處分，並作出重大職務調整。」

中共領導職務層次由高到低依次為：國家級正職、國家級副職、省部級正職、省部級副職、廳局級正職、廳局級副職、縣處級正職、縣處級副職、鄉科級正職、鄉科級副職。公務員職級在廳局級以下設置，綜合管理類的公務員職級由高到低依次分為：一級巡視員、二級巡視員、一級調研員、二級調研員、三級調研員、四級調研員、一級主任科員、二級主任科員、三級主任科員、四級主任科員、一級科員、二級科員。

有北京學者指出，對李慶奎等三人「斷崖式降級」處理，是監督執紀「四種形態」在實踐中的深化運用，是《中國共產黨紀律處分條例》和《中國共產黨問責條例》在黨內監督中得到強有力執行的具體體現。

這位學者表示，管黨治黨的制度威信，要靠嚴肅問責來維護。