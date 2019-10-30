中共總書記習近平近期在政治局集體學習中強調，要把區塊鏈作為核心技術自主創新的突破口。官媒則稱，中國完全有條件在區塊鏈比賽中取得領先。 最新消息顯示，騰訊將代表中國主導制定區塊鏈發票國際標準。

當地時間10月7日至17日，在瑞士日內瓦ITU-T SG16 Q22會議上，中國網絡巨頭騰訊和中國信通院、深圳税務局聯合代表中國首次提出基於區塊鏈分布式賬本的電子發票通用框架標準立項，獲得成員國支持，順利通過新標準立項。

簡而言之，立項通過，標誌着區塊鏈發票的標準起草工作正式啟動。未來，騰訊、中國信通院和深圳税務局將聯合代表中國主導制定區塊鏈發票的標準工作，包括草案討論、修訂，直至發佈標準。這也是區塊鏈發票首次制定國際標準。

實際上早在2018年8月10日，中國國家税務總局深圳市税務局與騰訊聯合開發出該國首張區塊鏈發票。目前，區塊鏈發票已覆蓋100多個行業，接入5,300餘家企業，已應用金融保險、零售商超、酒店餐飲、停車服務等，開具區塊鏈發票超800萬張。

據中國媒體報道，區塊鏈發票具有全流程完整追溯、信息不可篡改等特性，與發票邏輯吻合，能夠有效規避假髮票，完善發票監管流程。同時，還能降低成本、簡化流程、保障數據安全和隱私。

此次在ITU-T 電子發票國際標準立項，獲得中國國家税務總局及英國、瑞士、瑞典、西班牙和巴西等國家的支持。各國代表認為區塊鏈發票是未來數字經濟社會的重要基礎設施，肯定區塊鏈發票標準化的重要性。

雖然大熱，但中國主流媒體如《人民日報》、新華社均發文警示，要求不應借區塊鏈技術熱炒各種虛擬幣。中國銀保監會、中共網信辦、公安部、中國人民銀行、市場監管總局早在2018年8月就已發佈「區塊鏈」防騙十條。