上半年外國對美直接投資大降　外交部：誰日趨保守一目瞭然

近日經濟與合作發展組織發佈數據顯示，2019年上半年全球外國直接投資較2018年下半年下降了20%，其中流入美國的外國直接投資下降25%，但流入中國的投資卻增加了5%。

對此，中國外交部發言人耿爽在10月30日的記者會上表示：「我注意到了經合組織發佈的這組數據，我想它很能反映一些實際的問題。第一，數據顯示，2019年上半年全球FDI（外國直接投資）按月下降，這再次說明當前全球的投資環境有所惡化。我想大家也都明白，這其中保護主義、單邊主義是最大的制約因素；第二，今年上半年流入美國的FDI大幅下降，流入中國的卻不降反升，我想這也說明了是誰在日益開放，是誰在日趨保守，我想這是一目瞭然的。」

中國外交部發言人耿爽表示，美國企業看好中國的市場潛力，願意繼續投資中國，願意繼續與中方深化合作。（網絡圖片）

耿爽指出，「再過幾天，第二屆中國國際進口博覽會將在上海舉行，截至目前，共有63個國家將來華參加國家展，來自150多個國家和地區的3,000多家企業將參加企業展。特別值得一提的是，參展的美國企業數量達到192家，比2018年增長18%，美方參展面積達到4.75萬平方米，居各參展國的首位，這再次說明包括美國企業在內的各國企業均看好中國的經濟前景，看好中國的市場潛力，願意繼續投資中國，願意繼續與中方深化合作。我想我們應該去問一問哪些參展的美國企業，他們願不願意撤出中國，答不答應所謂的『中美脱鈎』。」

耿爽強調，「這裏我要重申，中國改革的步伐只會越來越快，開放的大門只會越來越大。我們呼籲國際社會攜手合作，共同抵制單邊主義和保護主義。為各國投資者提供更加公平、公正、可預期的環境，創造更多的發展機遇，共同促進全球的貿易投資自由化與便利化，共同構建開放型的世界經濟。」

經濟合作與發展組織（Organization for Economic Co-operation and Development），簡稱經合組織（OECD），是由36個市場經濟國家組成的政府間國際經濟組織，旨在共同應對全球化帶來的經濟、社會和政府治理等方面的挑戰，並把握全球化帶來的機遇。成立於1961年，目前成員國總數36個，總部設在巴黎。