澳洲前駐華大使批澳搞「米高風外交」　中國外交部：客觀、理性

針對澳洲前駐華大使芮捷鋭（Geoff Raby）批澳對華政策搞「米高風外交」一事，中國外交部發言人耿爽30日（周三）回應稱，澳洲國內不少有識之士對澳洲對華政策進行反思，從各自角度就如何改善對華關係提出了意見和建議，這些客觀、理性的聲音值得澳洲政府思考。

澳洲前駐華大使芮捷鋭批評澳對華政策搞「米高風外交」。(資料圖片)

耿爽又表示，中方始終認為，一個健康穩定的中澳關係，符合兩國人民根本利益。希望澳方真正吸取中澳關係近年來經歷波折的教訓，客觀、理性、公正地看待中國和中澳關係，堅持相互尊重、平等相待，採取實際舉措增進互信、拓展合作、管控分歧，推動兩國關係健康穩定向前發展。

據悉，澳洲前駐華大使芮捷鋭近日在《澳洲金融評論報》刊文評論稱，當前澳洲安全情報系統以「中國威脅論」主導對華政策，將中澳關係陷入僵局視作功勞，使澳洲政府在多個涉華問題中決策失當。搞「米高風外交」只會損害國家利益，芮捷鋭主張，「是時候讓外交官重新主導澳洲對華政策了」。

據了解，芮捷鋭曾多次就中澳關係發表看法，並批評澳洲政府的對華政策。他表示中國是東北亞地緣政治的重要中心，作為美國盟友，澳洲應將中國視為戰略對手。芮捷鋭又認為中國的崛起改變了國際秩序，在這一進程中，澳洲也在尋求自身在國際當中的位置。 他還曾坦言，中澳政治體系不同，價值觀不同，但兩國間有很多共同利益。他呼籲不要讓分歧超越共同利益，阻礙合作，這是澳洲能應對中澳關係的唯一方式。